A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 64 anos por estar “fortemente indiciado” da prática de um crime de abuso sexual de uma menor de 10 anos, nos Açores, foi esta quinta-feira revelado em comunicado.

O homem foi detido através do Departamento de Investigação Criminal da PJ dos Açores no âmbito de uma investigação que começou no mês de abril numa ilha do grupo Central do arquipélago dos Açores, “na sequência de denúncia apresentada pela mãe da vítima”.

Segundo a nota, as diligências realizadas “permitiram apurar que o suspeito praticou os atos sexuais de relevo no interior de um estabelecimento comercial, aproveitando-se de um momento em que se encontrava sozinho com a criança”.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para “aplicação das adequadas medidas de coação”.