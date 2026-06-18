A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de uma menina de oito anos que foi encontrada morta na quarta-feira, no concelho de Valpaços, depois do alerta para o seu desaparecimento, avançaram esta quinta-feira à Lusa fontes policiais. Esta autoridade confirmou mais tarde, em comunicado, que a madrasta da menina foi identificada e detida, sendo “fortemente indiciada” pela morte da menor. O corpo foi abandonado na serra da Padrela.

“O Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve uma mulher, com 48 anos, fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, ocorridos no concelho de Vila Pouca de Aguiar, que vitimou uma menina, com 8 anos, sua enteada”, lê-se no comunicado.

Fonte da GNR de Vila Real disse inicialmente à Lusa que na quarta-feira o pai de uma menina de oito anos participou o seu desaparecimento no posto da Guarda, quando percebeu que esta não tinha aparecido em casa depois da escola. Depois da comunicação do desaparecimento, ao final da tarde de quarta-feira iniciou-se a investigação da PJ na localidade de Carrazedo de Montenegro, em Valpaços, detalha o comunicado.

As autoridades apuraram “indícios de que a vítima teria sido alvo de agressão violenta, da qual resultou a sua morte, ao que tudo indica por asfixia mecânica“. Segundo a PJ, a investigação permitiu identificar rapidamente “a presumível autora dos factos, bem como a recolha de indícios consistentes da sua alegada intervenção na morte da menor”. A madrasta, lê-se no comunicado, terá ocultado e abandonado o corpo da criança “em zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar”.

Na tarde desta quinta-feira, o diretor da PJ de Vila Real disse que o homicídio terá sido premeditado e terá ocorrido num contexto de desavenças entre a mulher e o pai da criança. “Tudo indica que será uma questão de vingança”, salientou David Martins, referindo que o casal estava junto há cerca de cinco anos, com várias separações pelo meio.

O diretor da PJ local explicou que a situação que terá levado a este desfecho poderá ter acontecido no domingo, aquando da visita de um filho da suspeita, que se encontra institucionalizado por mau comportamento em Bragança. Na casa da família, o rapaz terá empurrado a mãe, o padrasto interveio, mas a mulher não terá gostado desta atitude do homem.

Na quarta-feira, segundo o diretor da PJ de Vila Real, a menina apanhou o autocarro para ir para a escola em Carrazedo de Montenegro, onde não chegou a entrar porque a madrasta a foi buscar, levando-a posteriormente para a serra onde terá concretizado o crime. Junto ao corpo da menina foi encontrada a mochila que levava para a escola.

No decorrer da investigação, os polícias foram já localizar a madrasta na zona de Macedo de Cavaleiros, de onde é originária. “Acabou por confessar que foi a autora do crime e depois foi localizado o cadáver, o que demorou algumas horas porque nos indicou vários locais”, referiu David Martins, concretizando que foi pelas 5h que indicou o local exato na serra da Padrela.

A suspeita vai ser presente na sexta-feira, no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar, para aplicação de eventuais medidas de coação.

Notícia atualizada às 18h46