Na tarde desta quinta-feira a família de Lionel Messi viu-se obrigada a desmentir uma notícia divulgada por uma atriz e apresentadora argentina, que num programa do canal de streaming Luzu TV disse que o pai do jogador, Jorge Messi, tinha morrido. A informação falsa foi veiculada 48 horas depois de um jogo emotivo para o capitão argentino, que chorou depois do primeiro golo da estreia da seleção no Mundial de Futebol, e depois, aos jornalistas, revelou ter passado “por uns dias difíceis”.

“Acabou de morrer o papá de Messi”, disse Florencia Peña no programa El Show de Verano da Luzu TV na tarde desta quinta-feira. Segundos depois a produtora do formato foi ao microfone para dizer que a informação “não está confirmada”. De seguida, a própria apresentadora disse que a notícia, afinal, era “fake”. “Há muitos boatos, mas não está confirmado”, disse a produtora.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Logo depois do momento televisivo, a família de Lionel Messi emitiu um comunicado a dar informações sobre o caso do pai do jogador. “A família Messi informa que Jorge atravessa uma situação de saúde. Neste momento, encontra-se sob cuidados médicos, a recuperar, e evolui favoravelmente dentro do quadro que apresenta”, diz o texto. “Diante de versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar o seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar. A família deseja esclarecer, ainda, que unicamente o núcleo mais próximo conta com informação real e precisa sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não venha da própria família e seus canais não deve ser considerada válida e verídica.”

O mesmo comunicado pede ainda “responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade do seu entorno não deveriam ser objeto de especulação nem de interesse mediático irresponsável”, afirmando que “qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e os canais correspondentes.”

O fundador e produtor geral da Luzu TV, Nicolás Occhiato, anunciou o afastamento dos responsáveis pela notícia falsa. “Lamentamos profundamente o ocorrido na emissão de El Show de Verano. Para o nosso canal é inadmissível a difusão de informação sensível sem a devida verificação prévia. Por esse motivo, os responsáveis da Luzu TV tomaram a decisão de desvincular todos os responsáveis envolvidos e Florencia Peña decidirá se irá renunciar ao cargo. Reafirmamos o nosso compromisso com uma comunicação responsável, respeitosa e rigorosa”, escreveu, nas redes sociais.

Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

A apresentadora afirma que foi informada da notícia pela produção do programa, que passados alguns segundos voltou atrás e disse que não tinha certeza da informação. Mesmo assim, Florencia Peña anunciou, no X, que vai deixar a posição no streaming. “Peço desculpas à família Messi pelo momento terrível que imagino que estejam a passar. Tenho muita vergonha de ter sido o instrumento dessa dor. Devo esclarecer que essa informação falsa me foi passada ao vivo, supostamente verificada pela equipa de produção do programa, e eu acreditei nela”, escreveu. “Mesmo assim, assumo a responsabilidade por ter participado do erro e, por isso, decidi afastar-me e encerrar a minha participação no Luzu.”