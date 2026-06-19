O vogal executivo do programa Alentejo 2030 Tiago Teotónio Pereira é o novo presidente da Federação Distrital de Portalegre do PS, sucedendo no cargo a Luís Moreira Testa, divulgou esta sexta-feira fonte partidária à agência Lusa.

Em declarações à Lusa, João Pina, que desempenhou desde abril deste ano a função de presidente interino da Federação Distrital de Portalegre do PS, explicou que nas eleições esta sexta-feira realizadas para aquele órgão, “num universo de 965 eleitores, votaram 456” militantes socialistas.

De acordo com o também presidente da Comissão Organizadora do Congresso da Federação de Portalegre do PS, que vai decorrer a 12 de julho naquela cidade, Tiago Teotónio Pereira, que encabeçou a única lista candidata, conquistou 434 votos.

Além disso, registaram-se 19 votos em branco e três nulos, segundo a mesma fonte.

No decorrer do ato eleitoral desta sexta-feira, foram também eleitos 102 delegados ao congresso da federação, bem como Margarida Curinha, que foi eleita presidente da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas de Portalegre.

João Pina indicou ainda que decorreram as eleições para as 15 comissões políticas concelhias do PS no distrito de Portalegre.

Em declarações à Lusa no passado mês de maio, Tiago Teotónio Pereira justificou a sua candidatura por ter existido “um amplo apelo” da base partidária e “um amplo reforço”.

Por isso, o então candidato e agora presidente eleito garantiu na altura que, caso vencesse as eleições, a primeira medida a tomar seria colocar-se “ao serviço” dos desafios que o PS enfrenta na região.

Com o lema “Novo Impulso: Servir o Alto Alentejo”, a candidatura contou com João Pedro Meira, secretário-geral adjunto da Juventude Socialista e presidente da Federação de Portalegre da JS, como candidato a vice-presidente.

Tiago Teotónio Pereira é licenciado em Ciência Política, pós-graduado em Economia e Políticas Públicas, mestre em Políticas Públicas e Projetos e doutorando em Gestão, de acordo com uma nota do PS também enviada à Lusa em maio.

O socialista é eleito na Assembleia Municipal de Marvão, distrito de Portalegre, formador, gestor em entidades públicas e privadas e docente do ensino superior.

Atualmente, exerce funções de vogal executivo da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Regional Alentejo 2030.

Em abril, o deputado Luís Moreira Testa deixou a presidência da Federação Distrital de Portalegre do PS, após ter sido eleito secretário-geral adjunto do PS.

Na altura, Luís Moreira Testa, que cumpria o segundo mandato naquela federação, garantiu à Lusa que a estrutura partidária tinha ficado preparada para funcionar de “forma regular”, até às eleições internas realizadas esta sexta-feira.

Luís Moreira Testa também já tinha sido presidente da Federação Distrital de Portalegre do PS, entre 2012 e 2020, onde cumpriu quatro mandatos consecutivos.