O incêndio rural no concelho de Baleizão, no distrito de Beja, que chegou a mobilizar este domingo sete meios aéreos, já está em fase de rescaldo, mantendo-se no local mais de 60 operacionais, disse a Proteção Civil.

Fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Baixo-Alentejo disse à Lusa que o incêndio está em fase de rescaldo desde as 22:00 e que no local permanecem 61 operacionais apoiados por 21 veículos.

O incêndio deflagrou às 13:18, numa zona de montado, no Monte dos Doutores, e está classificado como ocorrência significativa pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fonte da Proteção Civil explicou na altura que não existiam habitações por perto, mas a proximidade de uma praia fluvial exigia cuidado, sublinhando que as pessoas tinham sido colocadas em segurança.