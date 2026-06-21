O antigo chefe de Estado timorense e presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Francisco Guterres “Lu Olo”, morreu este domingo em Kuala Lumpur, na Malásia, anunciou a família.

Na mensagem, divulgada na página oficial do antigo chefe de Estado na rede social Facebook, a família comunicou com “profunda tristeza e enorme pesar” que “Lu Olo” “faleceu este domingo no Hospital Prince Court em Kuala Lumpur, Malásia, após ter recebido tratamento médico intensivo”.

“A sua partida representa uma perda para a sua esposa, filhos e toda a família, para a Fretilin, para os seus companheiros de luta e para todos os que partilharam com ele o sonho e a construção de um Timor-Leste livre, democrático e soberano”, pode ler-se na mensagem.

A família remeteu para mais tarde informações relativas às cerimónias fúnebres. “Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento difícil, unindo-se a nós em oração e prestando homenagem à sua memória, ao seu legado e à sua dedicação ao povo timorense”, acrescentou a família na mesma mensagem.

Francisco Guterres “Lu Olo” foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional. Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, “Lu Olo” proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

União Europeia lamenta morte de herói que dedicou vida a Timor-Leste

A delegação da União Europeia em Timor-Leste lamentou esta segunda-feira a morte, no domingo, de Francisco Guterres “Lu Olo”, antigo Presidente timorense, que dedicou a vida à construção do país.

“A delegação da União Europeia em Timor-Leste apresenta as suas mais profundas e sinceras condolências à família, aos colegas e aos amigos de Francisco Guterres ‘Lu Olo’, antigo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, primeiro presidente do Parlamento Nacional e herói timorense que dedicou a sua vida à luta pela independência, pela autodeterminação e pela construção da Nação”, pode ler-se numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Governo timorense decreta sete dias de luto nacional por morte de ex-Presidente “Lu Olo”

O Governo timorense decretou esta segunda-feira sete dias de luto nacional pela morte do antigo Presidente de Timor-Leste Francisco Guterres “Lu Olo”, que morreu no domingo na Malásia.

“Esta noite recebemos uma notícia triste para todos nós. Perdemos um combatente que faleceu na Malásia. Enquanto primeiro-ministro interino anuncio que será decretado luto nacional durante sete dias”, declarou o vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino.

Mariano Assanami Sabino ocupa interinamente as funções de primeiro-ministro, porque o líder do executivo timorense, Xanana Gusmão, se encontra em Portugal em visita de trabalho.

O vice-primeiro-ministro, que falava em conferência de imprensa no Palácio do Governo, disse também que será realizado, ainda esta segunda-feira, um Conselho de Ministros extraordinário para as cerimónias fúnebres do antigo Presidente timorense e presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).

Mariano Assanami Sabino precisou também que o corpo de Francisco Guterres “Lu Olo” deverá chegar ao país na terça-feira, num voo especial da AeroDili. “Será utilizado um avião da AeroDili com a nossa bandeira nacional. Trata-se, porém, de um voo especial fretado. Não haverá outros passageiros. Apenas viajarão os restos mortais e os familiares”, explicou.

Timor-Leste perde figura que ajudou a moldar história do país, diz provedor dos Direitos Humanos

O provedor dos Direitos Humanos e da Justiça de Timor-Leste, Virgílio Guterres, afirmou esta segunda-feira que Timor-Leste perdeu uma figura que ajudou a moldar a história do país, referindo-se à morte do antigo Presidente “Lu Olo”.

“A história de Timor-Leste não pode ser contada sem reconhecer o importante papel desempenhado por Lu Olo”, afirmou Virgílio Guterres, numa mensagem divulgada à imprensa.

O provedor dos Direitos Humanos e da Justiça destacou a liderança de Francisco Guterres “Lu Olo” na resistência, que “inspirou muitos timorenses em tempos difíceis”, e a forma consistente como sempre defendeu o “diálogo, a unidade nacional, a reconciliação e a paz”.

“Todos os que conheceram Lu Olo vão recordar não apenas os cargos que ocupou, mas também a sua humildade, simplicidade e proximidade com as pessoas comuns”, salientou.

“Com o seu falecimento, Timor-Leste perde uma das figuras que ajudaram a moldar a história da Nação e o seu desenvolvimento democrático. O seu contributo para a luta pela independência e para a construção do nosso Estado permanecerá como uma parte importante da nossa memória coletiva”, acrescentou Virgílio Guterres.