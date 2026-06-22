O Citroën C3 é um dos utilitários mais vendidos em Portugal e a sua versão eléctrica, o ë-C3 — modelo do segmento B, neste caso com um comprimento de 4,015 metros, 1,755 m de largura, 1,567 m de altura e 2,540 m de distância entre eixos — é o único alimentado por bateria a disponibilizar espaço para cinco pessoas e proposto por (bastante) menos de 20.000€. Para reforçar a oferta do ë-C3 com bateria de 43,8 kWh, denominada Autonomia Conforto, arrancaram recentemente as entregas da chamada versão Autonomia Urbana, com bateria de 30 kW, a tal proposta por menos de 20.000€ que, durante a campanha, será comercializada mesmo por menos de 18 mil euros.

O C3 é um utilitário com bastante espaço interior, com essa sensação a ficar a dever-se sobretudo à maior altura, cortesia do seu estatuto de SUV, o que decididamente incrementa a volumetria disponível. Lá atrás, a bagageira oferece 310 litros, mais do que é habitual encontrar num utilitário e claramente acima do Peugeot 208, um dos modelos mais populares neste segmento, cuja mala disponibiliza 265 litros.

O Citroën ë-C3 apresenta-se com três níveis de equipamento, nomeadamente You, Plus e Collection, sendo este último o mais completo e oneroso. Mas as preferências dos potenciais compradores deverão centrar-se nas duas primeiras versões, as mais acessíveis, contando ambas com um motor com 113 cv, alimentado pelas baterias Urbana ou Conforto, com 30 kWh e 43,8 kWh, respectivamente, tal como mencionado atrás. Estes acumuladores adoptam a química LFP (fosfato de ferro-lítio), uma solução muito querida dos construtores chineses por ser mais barata e mais segura, pois não tem tendência para arder em caso de acidente com destruição da bateria. Contudo, as baterias deste tipo são mais pesadas e possuem menos densidade energética.

Bom espaço interior e capacidade de alojar os mais altos sem dificuldade 6 fotos

O primeiro ë-C3 a estar disponível foi a versão com 113 cv e 43,8 kWh, que é capaz de atingir 100 km/h ao fim de 10,4 segundos, estando limitado a 132 km/h de velocidade máxima, para preservar energia. A autonomia desta versão com Autonomia Conforto atinge 311 km, com o acumulador a poder ser recarregado, consoante as versões, em corrente contínua (DC) a 30 kW e em corrente alternada (AC) a 7,4 kW (podendo ser promovido a 11 kW mediante um pagamento adicional de 400€).

Mas a versão que mais deverá contribuir para a democratização da mobilidade eléctrica será o ë-C3 You com Autonomia Urbana por menos de 19.990€, valor que desce para 17.990€ na campanha promocional em vigor. Com a bateria de 30 kW, o utilitário da Citroën vê a velocidade máxima baixar para 125 km/h, mas a capacidade de aceleração de 0-100 km/h mantém-se nos 10,4 segundos, o que é estranho, uma vez que a bateria mais pequena permite reduzir o peso de 1491 kg para somente 1413 kg, enquanto a autonomia cai para 212 km.

Para conseguir reduzir o preço do ë-C3 para esta ordem de grandeza, o construtor francês viu-se obrigado a realizar alguns cortes adicionais, além da capacidade da bateria. Assim, na versão You, a bateria não carrega em DC, enquanto o ecrã central cede o seu lugar a um suporte para o telemóvel. Em algumas versões, o carregamento em DC a 30 kW pode regressar contra um pagamento extra de 500€.