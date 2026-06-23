A Câmara Municipal de Águeda anunciou nesta terça-feira o reforço dos meios operacionais de combate a incêndios e proteção civil com uma escavadora giratória e duas novas viaturas.

O investimento total na aquisição dos equipamentos ultrapassou os 350 mil euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e por fundos europeus destinados à recuperação de danos de incêndios.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, o reforço visa “aumentar a capacidade de prevenção e resposta na área envolvente ao Parque Empresarial do Casarão”.

Quanto à nova escavadora giratória, possui 17 toneladas e está equipada com um destroçador para a manutenção de faixas de proteção.

O Município adquiriu ainda um veículo ligeiro de combate a incêndios e uma viatura de apoio para o Serviço Municipal de Proteção Civil.

“O dispositivo municipal pretende garantir uma resposta célere e eficaz em situações de emergência e em contexto de primeira intervenção”, salienta.

Quanto à viatura de apoio, a sua aquisição é feita para substituir um veículo danificado durante os incêndios de 2024, explica a nota de imprensa.