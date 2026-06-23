O Instagram e o Whatsapp, ambas da Meta, registaram problemas operacionais por volta das 22h30 desta terça-feira, com cerca de 4.200 queixas reportadas, de acordo com o portal Downdetector.

O Instagram registou falhas nos seus serviços por volta das 22h30 com o site Downdetector a assinalar cerca de 3.900 queixas em Portugal.

As falhas foram concentram-se sobretudo em Lisboa, Coimbra, no Porto e em Évora.

O Whatsapp também registou algumas falhas, com o Downdetector a assinalar cerca de 240 queixas por falhas nos serviços.