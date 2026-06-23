Este artigo é da responsabilidade do Doutor Finanças

A inflação voltou a acelerar em 2026 e atingiu 3,3%, em maio – o valor mais alto desde setembro de 2023. Rendas, combustíveis, alimentação: para muitas famílias, a soma de pequenas subidas reduz a folga no orçamento mensal. Perante este cenário, há despesas que não se conseguem adiar, mas existem encargos fixos que se podem, e devem, rever.

A prestação do crédito habitação é, para muitos, a despesa mensal mais pesada. Mas, olhando para o copo meio cheio, também permite revisão das condições. E é aqui que entra o Doutor Finanças. Leia o artigo na íntegra e descubra como este intermediário de crédito ajuda no processo.

Compensa transferir o crédito habitação?

Transferir o crédito habitação para outro banco permite, em muitos casos, obter condições mais vantajosas do que as do contrato atual. Na prática, é uma forma de baixar a prestação da casa e ganhar previsibilidade.

Importa esclarecer: renegociar o crédito não significa pedir mais dinheiro ao banco, mas sim rever as condições do empréstimo que já tem.

Pedir a transferência do crédito habitação, é importante considerar:

  • O tipo de taxa (fixa, variável ou mista);
  • O spread atual e o indexante (Euribor a 3, 6 ou 12 meses);
  • O prazo que falta cumprir;
  • Os seguros associados (de vida e multirriscos), e que o Doutor Finanças também ajuda a tratar;
  • As comissões e os produtos bancários associados ao contrato.

Cada proposta deve ser analisada de acordo com o seu perfil financeiro e os seus objetivos familiares.

Taxa mista: Previsibilidade enquanto a Euribor não dispara

A par da poupança, existe uma segunda razão para rever o seu crédito agora: a previsibilidade. A Euribor está, este ano, em tendência de subida: a taxa a 6 meses, a mais comum nos créditos habitação em Portugal, abriu o ano em 2,105% e, em maio, encontrava-se perto de 2,5%, tendo subido expressivamente.

É neste contexto que a taxa mista ganha força: a prestação fica fixa durante um período inicial (habitualmente dois anos), oferecendo estabilidade face a eventuais subidas da Euribor. Finalizado esse período, o contrato passa a taxa variável.

A vantagem é dupla: sabe exatamente quanto vai pagar nos primeiros anos e fixa uma taxa enquanto o mercado ainda não a empurra para cima. Significa que está a prevenir o impacto no orçamento e a procurar ganhar folga para os anos que se seguem.

Além da prestação: Onde mais se pode reduzir?

Numa transferência de crédito, não se deve olhar apenas para a prestação, porque o que conta é o custo total do empréstimo, e é aí que muitas vezes existe margem para poupar.

Os seguros associados ao crédito são um bom exemplo. O seguro de vida e o seguro multirriscos pesam no orçamento mensal e nem sempre têm as coberturas mais ajustadas ao preço pago. A par destes, há comissões e outros custos que importa não esquecer.

Uma análise integrada a todos os encargos permite identificar oportunidades de redução de despesas:

  • Renegociação dos seus seguros de vida e multirriscos;
  • Revisão de comissões e produtos associados;
  • Ajuste do tipo de taxa ao seu momento financeiro;
  • Maior previsibilidade na sua prestação mensal.

Numa altura em que cada encargo tem um peso, olhar para o crédito na sua totalidade faz toda a diferença.

Um caso real: Poupança mensal de mais de 130 euros

Os números reais ajudam a perceber o verdadeiro impacto. Veja-se o caso de uma família que transferiu o seu crédito habitação com 180 mil euros em dívida. Antes da renegociação, a família pagava cerca de 795 euros mensalmente. Depois, passou a pagar cerca de 663 euros mensais.

Na prática, esta família poupou cerca de 1.584 euros/ano e fixou a taxa nos dois primeiros anos, ganhando previsibilidade. Cada caso é um caso, mas este é um exemplo que ilustra que uma análise completa ao crédito ajuda a poupar.

Como o Doutor Finanças ajuda a encontrar as melhores condições

Negociar com vários bancos, ler propostas, comparar seguros e tratar de documentação leva o seu tempo, e nem sempre é fácil saber por onde começar. É aqui que entra o Doutor Finanças, como intermediário de crédito que trata do processo do início ao fim:

  • Fazem um diagnóstico do seu crédito atual (spread, indexante, prazo, seguros e comissões);
  • Negoceiam e consultamos propostas junto de várias instituições;
  • Comparam e otimizamos os seguros de vida e multirriscos;
  • Validam custos e esclarecemos cada documento, incluindo a FINE;
  • Acompanham todo o processo, da primeira análise até à formalização, caso decida avançar.

O nosso propósito é simples: ajudar cada família a conhecer as suas opções, decidir com clareza e avançar com segurança. Além disso, o serviço de intermediação de crédito é gratuito.

Quer começar a tratar da transferência do seu crédito habitação ainda hoje?

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