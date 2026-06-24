A Assembleia da República (AR) recomendou ao Governo que adote medidas para a salvaguarda e reabilitação da igreja, do antigo Convento de São Francisco e da extinta fábrica corticeira Robinson, em Portalegre.

Numa resolução publicada esta quarta-feira em Diário da República (DR), assinada pelo presidente da AR, José Pedro Aguiar-Branco, é recomendado ao Governo que “promova, com caráter prioritário”, os trabalhos de inventariação e avaliação técnica, patrimonial e estrutural daquele conjunto.

Este trabalho engloba o edificado, estruturas fabris, chaminés industriais, coberturas, maquinaria, autoclaves, caldeiras, arquivos, espólio industrial, património móvel integrado, condições de segurança e riscos de degradação.

A AR quer também que o Governo apresente publicamente, “no prazo de 120 dias”, um ponto de situação e conclua a avaliação referida no número anterior em prazo compatível com a complexidade do bem classificado e com a urgência da sua salvaguarda.

O parlamento quer que o Governo “determine uma avaliação específica” do estado de conservação e segurança das chaminés industriais da antiga fábrica Robinson, atento o seu valor patrimonial, urbano e simbólico, a sua exposição, a sua relevância na paisagem de Portalegre e a necessidade de prevenir qualquer perda irreversível.

Adote as medidas cautelares e de conservação preventiva necessárias para evitar danos irreversíveis, designadamente quanto às chaminés industriais, coberturas, maquinaria, autoclaves, caldeiras, arquivos, zonas estruturalmente vulneráveis, riscos de intempérie, vandalismo ou degradação acelerada”, lê-se no documento.

A AR espera também que o Governo “clarifique o estado do procedimento de alteração da classificação”, destinado a abranger todas as estruturas fabris e o património móvel integrado, indicando os atos praticados, os atos em falta, o calendário previsível, os efeitos jurídicos esperados e as medidas transitórias de proteção.

O parlamento defende que seja constituída uma estrutura de acompanhamento técnico e institucional, com participação das áreas governativas competentes, de instituições científicas e académicas, de entidades culturais e de “outros parceiros relevantes”, com “mandato e objetivos concretos e obrigação” de apresentação pública de conclusões.

No âmbito desta resolução, a AR quer que se garanta que qualquer intervenção, alteração de uso, projeto de reabilitação, musealização ou valorização futura “respeita o regime jurídico aplicável” aos bens classificados e a respetiva Zona Especial de Proteção, “evitando a descaracterização” dos seus elementos conventuais, industriais, urbanos, documentais, museológicos e simbólicos.

Por último, a AR quer que o Governo informe o parlamento, “no prazo de um ano”, sobre as medidas adotadas na sequência da presente resolução, incluindo o ponto de situação técnico, patrimonial, financeiro e institucional do processo de salvaguarda, conservação, valorização e dinamização do referido conjunto patrimonial.

A obra do Convento de São Francisco foi concluída em 1275, sendo uma das construções mais antigas da cidade e uma das primeiras casas da Ordem dos Frades Menores a ser fundada em Portugal.

Fundada em 1837, a antiga fábrica corticeira Robinson ocupa uma área com cerca de sete hectares em pleno centro histórico.

A unidade cessou a atividade industrial em 2009, na sequência da insolvência da Sociedade Corticeira Robinson.

As duas imponentes chaminés da antiga fábrica marcam o perfil da cidade, sendo consideradas um ‘ex-libris’ do Alto Alentejo.