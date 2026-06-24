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O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou esta quarta-feira que o primeiro teste do sistema de defesa antimíssil, conhecido como “Golden Dome” (Cúpula Dourada), foi um sucesso, sublinhando que a iniciativa é real, poderosa e progride como planeado.

Hegseth declarou nas redes sociais que o teste foi realizado nas últimas horas e que o pôde testemunhar pessoalmente, destacando o desempenho do sistema concebido para intercetar ameaças aéreas de forma autónoma utilizando tecnologia de energia direcionada.

“Aproveitando a tecnologia de ponta de energia dirigida, o sistema DDAD alvejou e eliminou, de forma irrepreensível e autónoma, uma grande variedade de ameaças”, elogiou.

“Este teste foi executado como planeado e neutralizou dinamicamente todas as ameaças”, acrescentou.

“Testemunhei como os nossos combatentes de elite utilizavam a tecnologia de ponta para intercetar drones e mísseis de cruzeiro”, relatou Hegseth, acrescentando que as empresas contratadas “competem, colaboram e obtêm sucesso” e “concretizam as prioridades” do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O secretário de Estado dos EUA sublinhou ainda que “este marco histórico foi possível graças à ‘Big Beautiful Bill” — uma lei aprovada em junho de 2025 que incluiu um grande corte de impostos e um aumento das despesas militares e da fiscalização da imigração — que fornece o financiamento necessário para desenvolver o escudo definitivo para proteger os Estados Unidos”.

“Trump está a tornar realidade a visão da Iniciativa de Defesa Estratégica (SDI) do [ex-]Presidente [Ronald] Reagan”, disse.

Em maio de 2025, o Presidente dos Estados Unidos anunciou um programa de 175 mil milhões de dólares (aproximadamente 155 mil milhões de euros) para criar um escudo antimíssil chamado “Golden Dome”, semelhante à Cúpula de Ferro israelita, afirmando que “deveria estar totalmente operacional antes” do fim do seu mandato em 2029.

“Estará pronto daqui a cerca de três anos. Uma vez construído, será capaz de intercetar mísseis, mesmo que sejam lançados do outro lado do mundo ou do espaço. E teremos o melhor sistema alguma vez construído”, prometeu Trump, ao nomear o general da Força Espacial Michael Guetlein para chefiar o programa, que tinha um orçamento inicial de 25 mil milhões de dólares (aproximadamente 22,1 mil milhões de euros).