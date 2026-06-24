O maquinista que morreu numa colisão entre dois comboios, perto da cidade de Bedford (no Reino Unido), passou um sinal vermelho momentos antes da colisão, concluíram os investigadores do Departamento de Investigação de Acidentes Ferroviários. A notícia está a ser avançada pela imprensa britânica, incluindo a BBC. O maquinista, que morreu no local, foi identificado como Shaun Burton, de 60 anos.

O Departamento de Investigação de Acidentes Ferroviários informou, num relatório preliminar, que o comboio ultrapassou um sinal vermelho numa zona próxima do local onde se deu o acidente, às 17h15 de sexta-feira. O relatório acrescenta que “ainda não é possível dizer que indicação o maquinista recebeu” por parte do sistema de alerta automático instalado no comboio.

Apesar de o sistema de travagem automática ter funcionado, a velocidade a que o comboio seguia acabou por impedir a paragem das composições antes da colisão. “O comboio [que saía de] Corby ultrapassou este sinal vermelho, os freios foram acionados durante cerca de nove segundos antes da colisão, quando o comboio estava a viajar a aproximadamente 122 km/hora”, realça o relatório.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas na colisão, que ocorreu quando um dos comboios embateu na parte traseira de outro, perto da estação de Bedford, cerca de 100 quilómetros a norte de Londres. Na última segunda-feira, 53 pessoas permaneciam hospitalizadas na sequência dos ferimentos sofridos na colisão.