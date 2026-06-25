O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou esta quinta-feia o Governo de abandonar o mar como prioridade para o desenvolvimento económico, com efeitos negativos para o crescimento.

Em declarações aos jornalistas, em Olhão, por ocasião de uma visita a uma empresa de produção e venda de atum, localizada no porto de Olhão, José Luís Carneiro disse que a economia portuguesa está “a cair” e que isso “deve preocupar o Governo”.

“A economia portuguesa está a perder competitividade e isso significa que o Governo está incapaz, hoje, não mostra capacidade, para manter a competitividade da economia portuguesa em condições de criar riqueza”, diagnosticou.

José Luís Carneiro contrapôs que o PS tem uma “abordagem económica distinta para o país, baseada na produtividade, baseada na competitividade, na qualificação das pessoas, na valorização da investigação e do conhecimento”.

“E é por isso é que eu estou a visitar um setor importante da nossa economia nacional, a economia do mar. Estamos hoje aqui junto a uma das maiores empresas de produção e venda de atum, é uma das mais importantes indústrias nacionais. A economia do mar é um vetor essencial do crescimento da economia do país“, afirmou.

O secretário-geral socialista quer “uma economia mais produtiva”, recordou que o setor do mar “representa 4% da riqueza nacional e representa 4% do emprego” e pode ainda “crescer muito”.

“A economia do mar, a economia azul, as autoestradas do mar, a produção e o apoio aos nossos pescadores, a valorização da aquacultura, a produção de energia offshore, há aqui um potencial imenso para a economia do país e naturalmente aquilo que me preocupa é que o Governo esteja distraído desta prioridade política nacional”, disse também o dirigente partidário.

José Luís Carneiro considerou que o mar deve ser encarado como “uma prioridade política de primeira importância” e salientou que “estava a sê-lo” quando o PS estava no Governo. “Entretanto perdeu essa centralidade e aquilo que nós queremos é que volte a ganhar centralidade”, propôs.