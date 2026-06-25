Acompanhe o nosso artigo em direto sobre o sismo na Venezuela

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira manifestou esta quinta-feira disponibilidade para prestar apoio à população afetada pelos sismos na Venezuela no âmbito da busca e resgate, emergência médica e apoio técnico.

Em comunicado, o Governo Regional indica que, através do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), “está pronto para cooperar com o Governo da República e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no esforço internacional de apoio às populações afetadas por esta catástrofe”.

O SRPC está disponível para “contribuir com as valências que se mostrem necessárias no âmbito da Busca e Resgate, emergência médica, apoio técnico ou assistência nas diferentes dimensões do Sistema de Proteção Civil Regional”, lê-se na nota.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.