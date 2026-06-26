Uma avioneta embateu, esta sexta-feira, no topo da CITIC Tower, o arranha-céus mais alto do centro financeiro de Pequim, na China, provocando a queda de destroços para a via pública, noticiou a imprensa internacional.
Um funcionário de um ginásio nas proximidades afirmou ter visto o aparelho embater no edifício enquanto caminhava com amigos na zona. Segundo o relato, citado pelo New York Times, uma mulher ficou ferida, tendo sido posteriormente transportada de ambulância para o hospital.
A polícia de Pequim cortou várias ruas de acesso ao edifício, montou barreiras e reforçou a presença no local, com vários carros estacionados com luzes de emergência ligadas.
???????? A plane crashed into Beijing's tallest skyscraper
Debris fell near the eastern entrance of the China Zun Tower.
The China Zun skyscraper is in the top 10 tallest buildings in the world. The height of the tower is 528 meters. pic.twitter.com/Tt8hmDkc3V
— Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026
BREAKING: A small Sunward SA 60L Aurora plane crashed in Beijing after reportedly hitting the China Zun CITIC Tower, one of the city’s tallest buildings. pic.twitter.com/4OEU5dIXL5
— Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026
A CITIC Tower, também conhecida como China Zun, é um dos edifícios mais emblemáticos da capital chinesa. Concluída em 2018, a torre tem 109 andares e é a sede do CITIC Group. O edifício encontra-se ainda em frente a outro marco arquitetónico da cidade, o complexo da China Central Television.
As causas do incidente estão por apurar, assim como o número total de vítimas. As autoridades chinesas estão a investigar o caso.