Uma avioneta embateu, esta sexta-feira, no topo da CITIC Tower, o arranha-céus mais alto do centro financeiro de Pequim, na China, provocando a queda de destroços para a via pública, noticiou a imprensa internacional.

Um funcionário de um ginásio nas proximidades afirmou ter visto o aparelho embater no edifício enquanto caminhava com amigos na zona. Segundo o relato, citado pelo New York Times, uma mulher ficou ferida, tendo sido posteriormente transportada de ambulância para o hospital.

A polícia de Pequim cortou várias ruas de acesso ao edifício, montou barreiras e reforçou a presença no local, com vários carros estacionados com luzes de emergência ligadas.

A CITIC Tower, também conhecida como China Zun, é um dos edifícios mais emblemáticos da capital chinesa. Concluída em 2018, a torre tem 109 andares e é a sede do CITIC Group. O edifício encontra-se ainda em frente a outro marco arquitetónico da cidade, o complexo da China Central Television.

As causas do incidente estão por apurar, assim como o número total de vítimas. As autoridades chinesas estão a investigar o caso.