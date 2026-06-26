Os Correios de Portugal (CTT) vão lançar no sábado, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, uma emissão filatélica comemorativa dos 50 anos da autonomia constitucional dos Açores.

A empresa adianta em nota de imprensa que a coleção é constituída por três selos e um bloco filatélico que evocam “um dos momentos mais marcantes da história política açoriana do século XX” e homenageiam instituições que materializam o exercício dessa autonomia: a Assembleia Legislativa Regional (Horta), o Palácio da Conceição e o Palácio de Sant’Ana (Ponta Delgada).

“Ao representá-los, os CTT homenageiam não só as instituições, mas também a democracia de proximidade, a responsabilidade política e a afirmação de uma identidade própria no quadro da unidade do Estado”, lê-se.

Segundo a nota, a autonomia regional “representa uma das maiores conquistas do povo açoriano, resultado da aspiração de decidir o seu próprio futuro, valorizando a identidade, a cultura e as especificidades geográficas do arquipélago, um sentimento que se convencionou designar por açorianidade”.

Cada um dos selos desta emissão terá uma tiragem de 40 mil exemplares.

“As obliterações de primeiro dia poderão ser efetuadas nas lojas CTT do Chiado, em Lisboa, do Palácio dos Correios, no Porto, Zarco, no Funchal, Antero de Quental, em Ponta Delgada, e Angra do Heroísmo”, indicaram os CTT.

O salão nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, vai acolher no sábado, pelas 18h00 locais (19h00 em Lisboa), a sessão comemorativa dos 50 anos das primeiras eleições legislativas dos Açores, realizadas a 27 de junho de 1976.

A iniciativa, integrada no programa oficial das comemorações dos 50 Anos da Autonomia dos Açores, inclui a cerimónia de obliteração da emissão filatélica dos CTT “Açores: 50 Anos de Autonomia” e a conferência “A Participação Democrática na Consolidação das Autonomias Regionais”, que será proferida pelo advogado e professor universitário António Vitorino.

A sessão é aberta ao público e constitui “um momento de homenagem ao percurso institucional da autonomia dos Açores, bem como de reflexão sobre os desafios futuros da participação democrática e do aprofundamento do autogoverno regional”, segundo a Comissão Organizadora das Comemorações.