La Guaira foi a região mais afetada pelos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que abalaram a Venezuela esta quarta-feira. Foram os sismos mais fortes que passaram pelo país em mais de uma década. Segundo as autoridades venezuelanas, além das centenas de vítimas mortais, ruíram quase 400 edifícios, incluindo 13 hospitais e 25 centros comerciais.

Para ter uma melhor ideia dos danos causados pelos tremores de terra, a Planet divulgou uma série de imagens de satélite que comparam a cidade de Catia la Mar, La Guaira, em fevereiro e no dia após os dois sismos que passaram pelo norte da Venezuela.

Imagem de La Guaira captada a 27 de fevereiro de 2026, antes dos sismos 2 fotos

Nestas imagens é possível verificar a queda de vários blocos residenciais, mas também verificar que o principal aeroporto do país, o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, encontra-se naquela região que mais sofreu com os abalos. Todos os voos foram cancelados e os acessos aéreos para a capital continuam limitados, com uma grande parte do tráfego previsto — bem como o apoio humanitário internacional — está a aterrar no aeroporto de Valencia, a cerca de 200km de distância, ou na base aérea de Caracas.

Imagem de La Guaira captada a 27 de fevereiro de 2026, antes dos sismos 2 fotos

Nas últimas atualizações do presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, avançadas durante o final de tarde desta sexta-feira, as autoridades contaram 920 vítimas mortais, com mais de 3.300 feridos a receber cuidados médicos — apesar das carências já registadas pelos serviços de saúde nacionais. Já a Organização das Nações Unidas nota que existem mais de 50.000 desaparecidos ou incontactáveis, que podem estar debaixo dos escombros deixados pela queda de vários edifícios na região norte do país.