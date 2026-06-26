O Presidente da República, António José Seguro, lamentou esta quinta-feira a morte dos seis portugueses e lusodescendentes nos fortes sismos na Venezuela, segundo o mais recente balanço, e disse esperar “boas notícias” das tentativas de contacto com cidadãos ainda desaparecidos.

A Presidência da República divulgou na sua página na Internet que António José Seguro foi “informado da morte de seis membros da comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela” à chegada a Miami, nos Estados Unidos, onde irá estar nos próximos dias para acompanhar a seleção nacional de futebol que compete no Mundial2026.

“O chefe de Estado lamentou estas mortes e expressou as suas sentidas condolências às famílias enlutadas, desejando que as tentativas de contacto em curso com os portugueses e lusodescendentes ainda desaparecidos tragam as boas notícias que todos esperam”, pode ler-se.

António José Seguro “deixou igualmente uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano e às autoridades venezuelanas perante esta tragédia”, segundo a mesma nota.

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira subiu para pelo menos 188, há mais de 1.500 feridos e estão pelo menos 147 pessoas desaparecidas, segundo um balanço oficial provisório.

Pelo menos seis portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos, segundo o mais recente balanço divulgado esta quinta-feira à noite por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Duas das vítimas são cidadãos portugueses, enquanto quatro são lusodescendentes, de acordo com fonte oficial do MNE.

Num balanço anterior, o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tinha adiantado à Lusa que 56 membros da comunidade portuguesa e lusodescendente estão dados como desaparecidos.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.