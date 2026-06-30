Luigi Mangione, o suspeito acusado de ter matado o CEO da UnitedHealthcare em dezembro de 2024, só será julgado a nível federal em janeiro de 2027. O homem de 28 anos enfrenta acusações de homicídio e posse de armas, bem como crimes de perseguição. O julgamento a nível estadual, em Nova Iorque, vai começar dia 8 de setembro deste ano, pouco menos de dois anos após os factos.

Inicialmente, a juíza federal Margaret Garnett tinha marcado este segundo julgamento para novembro, admitindo, esta segunda-feira, “algum otimismo”. “Antecipava, talvez com algum otimismo, ter a possibilidade de ter um julgamento este outono”, afirmou a magistrada durante a audição em Manhattan no início desta semana, em que confirmou a data para o julgamento a nível federal — numa altura em que Mangione e a sua equipa legal preparam a defesa para o julgamento a nível estadual.

O julgamento começa dia 5 de janeiro do próximo ano, mas as declarações iniciais só estão marcadas para dia 25 do mesmo mês. A juíza estima que o julgamento federal deve durar entre duas e três semanas entre janeiro e fevereiro.

O caso, como recorda o The Guardian, continua a ser altamente mediatizado, uma vez que Mangione tem recebido um grande apoio online desde o momento em que a sua identidade foi revelada, após alguns dias em fuga em dezembro de 2024 na sequência de ter sido classificado como suspeito principal do homicídio de Brian Thompson, o CEO de uma das maiores seguradoras do país.