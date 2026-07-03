Um jogo à meia-noite em dia de semana não demoveu o mar de gente que invadiu os Aliados, as esplanadas e a Praça de D. João I, no Porto. Pelo meio de camisolas da seleção nacional, e de quem as tirava perante o calor, um grupo de adeptos croatas também se fez ouvir.

Para tornar esta sessão da meia-noite mais confortável, houve quem tivesse trazido cadeiras de casa e quem se refrescasse com os borrifos de água que os bombeiros iam lançando.

Se as pausas para hidratação dos jogadores serviram para levantar e esticar as pernas, o intervalo de 15 minutos levou dezenas de pessoas aos bares montados para a ocasião, às esplanadas e às mercearias, para comprar algo fresco.

A segunda parte do encontro foi marcada pelo protagonismo da arbitragem, com os adeptos a levarem as mãos à cabeça nas sucessivas intervenções do VAR. Após um final tenso e várias decisões revistas pelo videoárbitro, o apito final deu lugar ao entusiasmo e à festa.

Portugal venceu a Croácia, em Toronto, e garantiu a passagem aos oitavos de final. O próximo jogo da seleção nacional é frente à Espanha, na próxima segunda-feira, 6 de julho, às 20h00 (hora de Portugal continental).