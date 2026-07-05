Há condutores que se queixam da falta de espaço a bordo, mesmo em modelos como o actual M3, que disponibiliza uma largura próxima dos dois metros, mais precisamente 1,918 m, medida que lhe permite acomodar dois adultos à frente e três atrás. Mas este M3, que o seu criador denomina M3² e de que existe apenas uma unidade construída à mão, é efectivamente muito largo. Porém, é igualmente tudo… menos um BMW M3!

O M3 king size nasceu da criatividade de uma oficina chinesa especializada em transformações que, curiosamente, não escolheu como base de trabalho um BMW M3. Em vez disso, optou por um modelo bastante mais acessível, especificamente um VW Lamando L, uma berlina do construtor alemão fabricada na China por uma das joint-ventures que possui no país asiático com um fabricante local.

Em 2022, um VW Lamando L usado entrou na oficina YiChe Garage e rapidamente viu a sua largura ser incrementada em mais de um metro. O espaço interior disparou mas, como esta é uma transformação levada a cabo por uma empresa particular e sem vontade de perder a cabeça nos custos, os assentos que ocupam o espaço extra são os tradicionais bancos estilo saco de feijão, confortáveis e ajustáveis ao corpo, embora dificilmente homologados para circular na via pública, pelo menos na Europa. Nada disso impede o transformador de estimar que no VW Lamando L, ou melhor, XL, é possível sentar cerca de 10 adultos.

Este é o VW Lamando L original, fabricado na China especificamente para o mercado local, em parceria com um fabricante chinês 4 fotos

Após ter surpreendido com a modificação do VW Lamando L, o criativo transformador chinês decidiu, três anos depois, criar o M3². Adquirindo painéis e frentes do M3, o VW Lamando L foi convertido na berlina desportiva da BMW, de que herdou os faróis, embora tenha sido necessário arranjar uma grelha com quatro generosas entradas de ar verticais — em vez das duas originais —, para preencher os 3 metros de largura, mais de um metro acima do modelo original. Esteticamente, o resultado final foi alcançado, uma vez que o M3² é facilmente identificado como um BMW M3 em versão XL, modelo que nunca poderia circular em Portugal (ou na Europa), uma vez que por cá apenas podem rodar legalmente automóveis com até 2,55 m de largura.

Para quem eventualmente possa ter interesse em adquirir esta criação, que não passa de um carro Frankenstein, é bom ter presente que não vai encontrar no seu interior dois motores do M3, que facilmente caberiam sob o seu imenso capot frontal. E como a versão mais possante do actual M3 extrai 551 cv do motor sobrealimentado com seis cilindros e 3.0, na versão CS Touring, nem sonhe em usufruir de 1.102 cv, o equivalente a dois dos M3 mais possantes, nem mesmo dos 551 cv de um só desportivo germânico. Isto porque, a bordo, continua apenas o motor com 1,4 litros sobrealimentado com quatro cilindros em linha do VW Lamando L, com apenas 150 cv. O que em parte é compensado pelo facto de essa opção proporcionar espaço no compartimento frontal para alojar pelo menos um adulto, ao lado do conjunto motor/caixa de velocidades…