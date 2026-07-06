PSD e CDS-PP iniciam esta segunda-feira as jornadas parlamentares em Cascais (distrito de Lisboa), que terão como orador convidado o antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, mas não contarão com a presença do líder social-democrata e primeiro-ministro Luís Montenegro.

No domingo à noite, fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro informou que Montenegro irá assistir ao jogo dos oitavos de final da seleção nacional de futebol contra a Espanha, em Dallas, nos Estados Unidos, marcado para as 14h00 hora local (20h00 em Portugal continental).

Por essa razão, e ao contrário do que estava previsto no programa divulgado na sexta-feira, o presidente do PSD não estará na abertura das jornadas parlamentares conjuntas com o CDS-PP, em Cascais (distrito de Lisboa), às 14h30.

A sessão de abertura contará com a intervenção do presidente do CDS-PP e ministro da Defesa, Nuno Melo. O encerramento na terça-feira será feito, como previsto, pelo líder parlamentar do PSD e secretário-geral do partido, Hugo Soares, e do líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio.

As jornadas vão ter como mote “Governar com resultados” e servirão para antecipar o debate do estado da nação, marcado para 16 de julho, a última discussão política no parlamento antes das férias.

As jornadas arrancarão com uma visita às obras da nova linha circular do Metro de Lisboa, ainda na capital, com a sessão de abertura marcada para as 14h30 num hotel em Cascais, onde decorrerão os trabalhos.

Os trabalhos prosseguirão com um painel sobre saúde e educação, com a diretora executiva do grupo Luz Saúde Isabel Vaz e a diretora executiva e antiga deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa, moderado pelo deputado democrata-cristão João Almeida.

Num outro painel, como o tema “Estado da Nação: um olhar sobre Portugal” o orador vai ser o jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares.

O primeiro dia de trabalhos fecha com a intervenção do antigo presidente do PSD e primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, que falará sobre “A Europa, o Mundo, algumas reflexões a partir de Portugal” pelas 18h45, pouco antes do arranque do jogo da seleção nacional de futebol contra a Espanha.

Durão Barroso é militante do PSD desde 1980, pertenceu aos governos de Cavaco Silva onde foi subsecretário de Estado no Ministério dos Assuntos Internos, em 1985, secretário de Estado dos Assuntos Externos e Cooperação, em 1987, e ministro dos Negócios Estrangeiros em 1992.

Eleito presidente do PSD em 1999, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, foi reeleito em mais três Congressos, até ao verão de 2004.

Em março de 2002, o PSD venceu as eleições legislativas e formou governo com o CDS-PP, e Durão Barroso exerceu funções como primeiro-ministro durante pouco mais de dois anos. A 29 de junho de 2004 demitiu-se para assumir a presidência da Comissão Europeia, cargo que ocupou até 2014.

PSD e CDS-PP governam em coligação desde abril de 2024, em dois executivos liderados por Luís Montenegro, depois de oito anos de executivos do PS chefiados por António Costa, atual presidente do Conselho Europeu.