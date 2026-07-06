A Caixa Geral de Depósitos (CGD) penhorou os reembolsos de IRS de Joe Berardo dos últimos quatro anos, no âmbito de dois processos de execução de dívidas. O Correio da Manhã (CM) avança que a informação consta do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL).

De acordo com o jornal, os quatro reembolsos totalizam 14.736 euros, resultantes das parcelas de 3.276 euros, 3.714 euros, 3.693 euros e 4.053 euros.

Além dos reembolsos do IRS, foram ainda penhorados outros bens, como títulos emitidos pela Metalgest, ações da Bacalhoa, créditos sobre a Fundação José Berardo, saldos bancários e valores mobiliários, escreve o CM.