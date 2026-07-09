O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, marcou esta quinta-feira para 28 de novembro as próximas eleições legislativas palestinianas, indica um decreto presidencial divulgado esta quinta-feira pela agência oficial Wafa.

“O decreto presidencial convoca o povo palestiniano em Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza a participar em eleições legislativas livres e justas para eleger os membros do Conselho Legislativo Palestiniano na data especificada”, refere o texto citado pela agência de notícias palestiniana.

Caso venham a realizar-se, estas serão as primeiras eleições legislativas nos territórios palestinianos em cerca de duas décadas.

As últimas eleições para o Conselho Legislativo Palestiniano realizaram-se em 2006 e foram vencidas pelo movimento islamita Hamas, resultado que agravou a rivalidade com o partido Fatah, liderado por Abbas.

O conflito culminou, em 2007, com a tomada do controlo da Faixa de Gaza pelo Hamas, deixando a Autoridade Palestiniana a administrar apenas partes da Cisjordânia.

Várias tentativas de realizar novas eleições desde então foram adiadas ou canceladas devido às divisões políticas entre as fações palestinianas, bem como a divergências sobre a participação dos eleitores palestinianos em Jerusalém Oriental.