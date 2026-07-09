Uma mulher de 25 anos foi detida por ser suspeita de tentar matar o marido enquanto dormia com uma faca de cozinha, em frente ao filho menor, em Vila Praia de Âncora, Caminha, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Numa altura em que o marido, com 42 anos, se encontrava a dormir no quarto, a suspeita, utilizando uma faca de cozinha, com lâmina de grandes dimensões, surpreendeu-o e desferiu-lhe vários golpes, nomeadamente na zona occipital, cervical, dorsal e no braço esquerdo, provocando-lhe ferimentos corto perfurantes e causando-lhe pneumotórax de grande volume, que fez perigar a sua vida”, descreve, em comunicado, a PJ.

Das agressões, “praticadas em frente ao filho” do casal, com quatro anos, resultou ainda uma fratura no braço esquerdo do homem.

A PJ explica que os factos ocorreram na madrugada de quarta-feira, “num quadro de discussões frequentes”, no interior de um apartamento em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde a vítima e o filho ficaram internados, de acordo com a PJ.

O homem ficou no hospital “devido aos ferimentos” e o filho aguarda “pela entrega a familiar, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens”.

A mulher teve alta hospitalar e foi detida “fora de flagrante delito”, pela suspeita “da prática de um crime de homicídio qualificado, com utilização de arma branca, na forma tentada”, numa operação levada a cabo pela PJ através do Departamento de Investigação Criminal de Braga.