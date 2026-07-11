Um novo furo de captação de água, que irá entrar em funcionamento neste domingo, deverá aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento de Almada. De acordo com a CNN Portugal, o furo extraordinário GW1 poderá ter um papel importante no reforço do abastecimento no concelho, após vários dias marcados por falhas no fornecimento de água.

Segundo fonte ligada à operação, o equipamento foi instalado e preparado “em tempo recorde”, com o apoio da empresa GeoWorks (GW), permitindo antecipar significativamente o calendário inicial, que previa a entrada em funcionamento apenas no final do mês.

De acordo com a informação da CNN, o furo já reunia condições para operar este sábado. No entanto, poucos minutos após um arranque experimental, foram apresentadas queixas devido ao ruído produzido pelo gerador que alimenta o sistema. Assim, foi decidido adiar o arranque definitivo para este domingo e limitar o funcionamento do equipamento ao período diurno.

Não há, desde quinta-feira, registo de interrupções no abastecimento de água, à exceção dos cortes noturnos programados que têm como objetivo acelerar a recuperação do sistema.