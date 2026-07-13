Irmã de Lindsey Graham escolhida para cumprir mandato no Senado, depois de pedido de Trump ao governador da Carolina do Sul

Segundo a lei da Carolina do Sul, o governador pode nomear imediatamente um substituto temporário para completar o mandato de um senador que fique impossibilitado de o exercer. Henry McMaster convocou uma conferência de imprensa para as 16 horas (21 horas em Portugal Continental) para anunciar a escolha.

O ex-senador republicano Lindsey Graham e a irmã, nove anos mais nova, mantinham uma relação próxima, segundo o New York Times. Ambos perderam os pais num período de 15 meses, o que obrigou Lindsey Graham, com 22 anos à data, a cuidar da irmã mais nova, que tinha 13.

O outro senador republicano no Senado, Tim Scott, já veio a público manifestar apoio à nomeação de Darline Graham Nordone. “Seria uma escolha fantástica para cumprir o resto do mandato no Senado. Depois de conversar com Darline, [considero que] ninguém melhor que ela entende o amor de Lindsey pela família, pelo nosso estado e pelo nosso país”, escreveu Scott na rede social X.

Lindsey Graham cumpria a parte final do seu quarto mandato no Senado, onde representava o estado da Carolina do Sul. Nas eleições intercalares, marcadas para novembro, era considerado favorito à reeleição por mais quatro anos. Em consequência da morte do senador, os republicanos terão de realizar primárias para escolher um outro candidato, já marcadas para o dia 11 de agosto. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria, será realizada uma segunda volta a 25 de agosto.

O vencedor enfrentará em novembro a democrata Annie Andrews, médica pediatra. O estado da Carolina do Sul, considerado fortemente republicano, não tem um senador democrata no Congresso há mais de 20 anos.

Notícia atualizada às 21h40 com a escolha do governador da Carolina do Sul e declarações da irmã de Lindsey Graham