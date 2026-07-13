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Irmã de Lindsey Graham escolhida para cumprir mandato no Senado, depois de pedido de Trump ao governador da Carolina do Sul

O Presidente dos EUA sugeriu ao governador da Carolina do Sul que nomeasse a irmã de Graham para cumprir resto do mandato em Washington, e Henry McMaster acedeu.

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AFP via Getty Images

AFP via Getty Images

O governador da Carolina do Sul nomeou esta segunda-feira a irmã de Lindsey Graham — Darline Graham Nordone — para ocupar o lugar do senador republicano no que resta cumprir do mandato em Washington, noticia a Associated Press. A decisão surge depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado publicamente que falara com o governador Henry McMaster, sugerindo-lhe que nomeasse a irmã de Graham, que morreu este sábado, aos 71 anos, vítima de uma disseção da aorta, na qual ocorre uma rotura na camada interna da artéria.

Uma pessoa familiarizada com o processo de nomeação disse que Nordone tomará posse na quarta-feira, tornando-se a primeira mulher a representar o estado no Senado dos EUA. “É uma grande honra”, disse Nordone, que compareceu numa conferência de imprensa ao lado do governador da Carolina do Sul. “Lindsey sempre esteve ao meu lado. E agora, eu estarei ao lado dele”, referiu, emocionada. “Lindsey, sinto tanta saudade que nem consigo expressá-la”, continuou Nordone.

Esta segunda-feira, o Presidente dos EUA dissera ter recomendado ao governador da Carolina do Sul a nomeação de Darline Graham Nordone. “Recomendei ao governador Henry McMaster que a querida irmã de Lindsey Graham, Darline, assumisse o cargo de senadora interina pelo grande estado da Carolina do Sul. Seria uma homenagem fabulosa a Lindsey, que a amava muito”, escreveu Donald Trump, na rede social Truth Social.

Segundo a lei da Carolina do Sul, o governador pode nomear imediatamente um substituto temporário para completar o mandato de um senador que fique impossibilitado de o exercer. Henry McMaster convocou uma conferência de imprensa para as 16 horas (21 horas em Portugal Continental) para anunciar a escolha.

O ex-senador republicano Lindsey Graham e a irmã, nove anos mais nova, mantinham uma relação próxima, segundo o New York Times. Ambos perderam os pais num período de 15 meses, o que obrigou Lindsey Graham, com 22 anos à data, a cuidar da irmã mais nova, que tinha 13.

EUA. Senador republicano Lindsey Graham morreu após “doença súbita”, com 71 anos. Tinha voltado de Kiev na véspera

O outro senador republicano no Senado, Tim Scott, já veio a público manifestar apoio à nomeação de Darline Graham Nordone. “Seria uma escolha fantástica para cumprir o resto do mandato no Senado. Depois de conversar com Darline, [considero que] ninguém melhor que ela entende o amor de Lindsey pela família, pelo nosso estado e pelo nosso país”, escreveu Scott na rede social X.

Lindsey Graham cumpria a parte final do seu quarto mandato no Senado, onde representava o estado da Carolina do Sul. Nas eleições intercalares, marcadas para novembro, era considerado favorito à reeleição por mais quatro anos. Em consequência da morte do senador, os republicanos terão de realizar primárias para escolher um outro candidato, já marcadas para o dia 11 de agosto. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria, será realizada uma segunda volta a 25 de agosto.

O vencedor enfrentará em novembro a democrata Annie Andrews, médica pediatra. O estado da Carolina do Sul, considerado fortemente republicano, não tem um senador democrata no Congresso há mais de 20 anos.

Notícia atualizada às 21h40 com a escolha do governador da Carolina do Sul e declarações da irmã de Lindsey Graham

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