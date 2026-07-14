A empresa municipal Go Porto atribuiu esta terça-feira, em hasta pública, cinco licenças de ocupação de bancas no Mercado do Bolhão, no total de 22.910 euros mensais, tendo o valor mais alto sido 7.550 euros mensais por uma banca de peixe.

A hasta pública, que se realizou esta terça-feira no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, também pretendia a atribuição de quatro contratos de arrendamento de lojas no exterior do mercado, todas viradas para a Rua de Sá da Bandeira, mas apenas foram apresentadas propostas para uma, que foi atribuída pelo valor de 1.940 euros mensais.

Foram atribuídas duas licenças de utilização para bancas cuja finalidade é a comercialização de vegetais: uma pelo valor de 3.660 euros (quando o valor base da licitação era de 385,20) e outra por 4.800 euros (valor base de 208,80).

Foi atribuída uma licença de utilização para uma banca para venda de plantas por 800 euros (valor base de 208,80 euros), outra para venda de fruta por 6.100 euros (valor base de 277,20 euros) e a que recebeu a proposta mais alta foi para uma banca de peixe por 7.550 euros (valor base de 343,80).

O Mercado do Bolhão, monumento de interesse público desde 2013, reabriu em 2022 após obras de reabilitação pela Câmara do Porto.