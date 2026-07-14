A Norwegian registou um prejuízo líquido de 916 milhões de coroas norueguesas (82,4 milhões de euros) até junho, face aos 175 milhões de coroas (15,7 milhões de euros) de lucro no período homólogo, informou esta terça-feira a companhia aérea.

A companhia aérea “low-cost” norueguesa registou um volume de negócios de 17.312 milhões de coroas (1.558 milhões de euros) na primeira metade do ano, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior, graças ao aumento do número de passageiros.

O prejuízo operacional líquido (EBIT) ascendeu a 824 milhões de coroas (74,1 milhões de euros), contra um ebit positivo de 639 milhões (57,5 milhões de euros) no primeiro semestre de 2025.

A transportadora justificou os resultados negativos com despesas extraordinárias e com o aumento do preço do combustível em consequência do conflito no Médio Oriente.

A Norwegian transportou um total de 13 milhões de passageiros entre janeiro e junho, um aumento de 3,2% relativamente ao período homólogo, o que permitiu à companhia aumentar em 2,6% as receitas com a venda de bilhetes, para 14.510 milhões de coroas (1.306 milhões de euros).

A empresa atribuiu a perda de rentabilidade aos maus resultados obtidos no segundo trimestre, no qual registou um prejuízo operacional líquido de 603 milhões de coroas (54,3 milhões de euros), em comparação com o ebit positivo de 1.250 milhões (112,5 milhões de euros) no mesmo período de 2025.

“Embora os resultados financeiros deste trimestre tenham sido mais fracos do que o esperado por várias razões, as nossas iniciativas centradas na redução de custos continuam a dar frutos, e os custos, excluindo o combustível, diminuíram 5% em comparação com o ano passado”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Norwegian, Geir Karlsen, citado em comunicado.