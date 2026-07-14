A PSP e a GNR registaram pelo menos seis mil crimes de burla por falso arrendamento de casas de férias nos últimos três anos, o que levou esta semana a PSP a lançar, em parceria com a plataforma Airbnb, uma campanha de sensibilização para os riscos das burlas associadas a falsos anúncios de arrendamento.

A frequência deste tipo de crimes tem-se mantido constante ao longo dos últimos anos, de acordo com dados oficiais das duas forças de segurança citados esta terça-feira pelo Correio da Manhã.

Ao longo dos últimos três anos, a PSP registou 4.553 crimes de burla por falso arrendamento (1.542 em 2023, 1.511 em 2024 e 1.500 em 2025). Em 2026 já há registo de 325 destes crimes. Já do lado da GNR, foram recebidas 762 queixas em 2024 e 725 queixas em 2025.

Cerca de 21% das ocorrências registadas no país dizem respeito ao distrito de Faro. Além disso, já foram detidos pelo menos três suspeitos ligados a estes crimes, que podem levar a perdas de milhares de euros por parte dos clientes, que pagam por uma casa de férias que, na verdade, não existe.

A PSP lançou uma campanha em parceria com a Airbnb, uma plataforma de arrendamento de casas para férias, com conselhos para evitar os “riscos associados a falsos anúncios de arrendamento, cada vez mais comuns nas plataformas digitais”.

Entre os conselhos, a PSP pede aos cidadãos que desconfiem “de preços muito abaixo do mercado”, que não enviem “documentos pessoais sem confirmar a legitimidade do anúncio”, que evitem “pagamentos fora das plataformas seguras” e que procurem por outras vias verificar “se o imóvel realmente existe e está disponível”.