Um homem de 41 anos que terá proferido insultos racistas contra o apresentador do programa “Today” da NBC foi indiciado por crimes de ódio esta sexta-feira. O suspeito entrou na quinta-feira numa “área não autorizada num saguão próximo do estúdio 1A” do canal norte-americano NBC e abordou o apresentador do programa, Craig Melvin, que chamou a segurança.

“O indivíduo foi detido e levado sob custódia pelas autoridades policiais sem maiores incidentes. Não houve altercação e ninguém ficou ferido. O programa ‘TODAY’ está a cooperar integralmente com as autoridades policiais na investigação do caso”, afirma a produção do programa, num comunicado publicado pelo apresentador no X. A equipa do “Today” garante que está a investigar o incidente e a rever os seus protocolos de segurança.

Hey everyone. I’ve heard from so many of you over the last few hours. I’m doing just fine. Thanks for reaching out. I’m looking forward to seeing you tomorrow morning on @TODAYshow. Statement from NBC News' TODAY: There was a security incident this morning at the TODAY show… — Craig Melvin (@craigmelvin) July 16, 2026

O suspeito, identificado como Andrew Truelove, “possui antecedentes criminais e vários processos pendentes nos tribunais de Nova Iorque” e está indiciado pelos crimes de “invasão de propriedade em terceiro grau como crime de ódio, e de ameaça em terceiro grau como crime de ódio”, de acordo com o Ministério Público de Manhattan. Não é referido se foram proferidos insultos de teor racista.

A fiança foi fixada em dez mil dólares (8.745 euros), com o suspeito a ser presente a tribunal na quarta-feira, refere a Associated Press (AP).

O apresentador, Craig Melvin, garantiu na quinta-feira no X que estava “bem” e abordou o tema durante a emissão desta sexta.

“Infelizmente, um intruso conseguiu entrar numa zona não autorizada aqui no estúdio 1A. Felizmente, ele foi detido rapidamente e preso. Estamos muito felizes que toda a gente está a salvo”, afirmou, citado pela AP.