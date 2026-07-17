Um homem de 41 anos que terá proferido insultos racistas contra o apresentador do programa “Today” da NBC foi indiciado por crimes de ódio esta sexta-feira. O suspeito entrou na quinta-feira numa “área não autorizada num saguão próximo do estúdio 1A” do canal norte-americano NBC e abordou o apresentador do programa, Craig Melvin, que chamou a segurança.

“O indivíduo foi detido e levado sob custódia pelas autoridades policiais sem maiores incidentes. Não houve altercação e ninguém ficou ferido. O programa ‘TODAY’ está a cooperar integralmente com as autoridades policiais na investigação do caso”, afirma a produção do programa, num comunicado publicado pelo apresentador no X. A equipa do “Today” garante que está a investigar o incidente e a rever os seus protocolos de segurança.

O suspeito, identificado como Andrew Truelove, “possui antecedentes criminais e vários processos pendentes nos tribunais de Nova Iorque” e está indiciado pelos crimes de “invasão de propriedade em terceiro grau como crime de ódio, e de ameaça em terceiro grau como crime de ódio”, de acordo com o Ministério Público de Manhattan. Não é referido se foram proferidos insultos de teor racista.

A fiança foi fixada em dez mil dólares (8.745 euros), com o suspeito a ser presente a tribunal na quarta-feira, refere a Associated Press (AP).

O apresentador, Craig Melvin, garantiu na quinta-feira no X que estava “bem” e abordou o tema durante a emissão desta sexta.

“Infelizmente, um intruso conseguiu entrar numa zona não autorizada aqui no estúdio 1A. Felizmente, ele foi detido rapidamente e preso. Estamos muito felizes que toda a gente está a salvo”, afirmou, citado pela AP.