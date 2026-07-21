O Governo dos Estados Unidos concedeu green card para o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, informou esta segunda-feira a imprensa brasileira.

O documento, que concede residência permanente nos EUA, permite cidadãos estrangeiros viverem, trabalharem e estudarem no país norte-americano sem a necessidade de uma autorização especial.

A atribuição do green card para o político bolsonarista ocorre num momento de tensões diplomáticas entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto devido ao aumento de tarifas em 25% dos produtos brasileiros por decisão dos EUA.

Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso de um processo judicial, após a condenação de seu pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.

Morando nos EUA desde fevereiro do ano passado, Eduardo tem intensificado a sua atuação junto a autoridades e políticos norte-americanos, em alguns casos, inclusive, com retaliação às autoridades brasileiras.

Foi por influência de Eduardo que os EUA aplicaram a Lei Magnitsky a figuras públicas do Brasil, sendo o caso mais emblemático do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo brasileiro.

O amigo e aliado da família Bolsonaro nos EUA, Paulo Figueiredo, afirmou à imprensa brasileira que o pedido de green card foi feito há pelo menos um ano e que, agora, Eduardo Bolsonaro “está protegido pela Constituição americana”.

“Qualquer ação de perseguição ou censura, por exemplo, contra ele, pode se inserir no mesmo contexto das ações que já levaram a sanções dos EUA ao Brasil”, declarou ao jornal Folha de S. Paulo.

O jornal brasileiro avaliou que a extradição de Eduardo era considerada remota por juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro, uma vez que o Governo de Donald Trump sempre mostrou apoio à família Bolsonaro.