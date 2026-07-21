O Governo dos Estados Unidos concedeu green card para o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, informou esta segunda-feira a imprensa brasileira.
O documento, que concede residência permanente nos EUA, permite cidadãos estrangeiros viverem, trabalharem e estudarem no país norte-americano sem a necessidade de uma autorização especial.
A atribuição do green card para o político bolsonarista ocorre num momento de tensões diplomáticas entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto devido ao aumento de tarifas em 25% dos produtos brasileiros por decisão dos EUA.
ApexBrasil. Tarifa dos Estados Unidos impacta 6,28 mil milhões de euros das exportações brasileiras
Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso de um processo judicial, após a condenação de seu pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.
Morando nos EUA desde fevereiro do ano passado, Eduardo tem intensificado a sua atuação junto a autoridades e políticos norte-americanos, em alguns casos, inclusive, com retaliação às autoridades brasileiras.
Foi por influência de Eduardo que os EUA aplicaram a Lei Magnitsky a figuras públicas do Brasil, sendo o caso mais emblemático do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo brasileiro.
O amigo e aliado da família Bolsonaro nos EUA, Paulo Figueiredo, afirmou à imprensa brasileira que o pedido de green card foi feito há pelo menos um ano e que, agora, Eduardo Bolsonaro “está protegido pela Constituição americana”.
“Qualquer ação de perseguição ou censura, por exemplo, contra ele, pode se inserir no mesmo contexto das ações que já levaram a sanções dos EUA ao Brasil”, declarou ao jornal Folha de S. Paulo.
O jornal brasileiro avaliou que a extradição de Eduardo era considerada remota por juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro, uma vez que o Governo de Donald Trump sempre mostrou apoio à família Bolsonaro.
[Já saiu o segundo episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Câmara Lenta”, José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]