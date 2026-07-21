O Presidente da República, António José Seguro, escolheu Cabo Verde para a sua primeira visita de Estado que começa esta terça-feira e decorre até quinta-feira.

O chefe de Estado aterra na capital, cidade da Praia, durante a tarde, e terá como primeiro ato oficial a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral.

Segue-se um encontro com o homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, após o qual haverá uma conferência de imprensa conjunta.

A agenda do dia termina com um jantar oficial oferecido pelo Presidente anfitrião.

Na quarta-feira, a Assembleia Nacional recebe António José Seguro para uma sessão solene, seguindo-se a abertura do Fórum Económico Cabo Verde – Portugal, no auditório do banco central.

O fórum contará com a presença dos titulares dos Negócios Estrangeiros e Economia do Governo cabo-verdiano, Manuel da Rosa e António Baptista, respetivamente, e da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ana Isabel Xavier, do lado português.

O Presidente da República termina a manhã com encontros com o primeiro-ministro, Francisco Carvalho, no Palácio do Governo, e com o presidente da câmara da Praia, Fernando Pinto, nos paços do concelho.

Na ocasião, António José Seguro vai ser agraciado com as chaves da cidade da Praia.

A cooperação bilateral no domínio da segurança marítima vai ser o tema do almoço de quarta-feira.

O chefe de Estado vai visitar o navio Bartolomeu Dias da Marinha Portuguesa, atracado no porto da Praia, e vai oferecer a bordo um almoço em honra do Presidente da República de Cabo Verde.

Durante a tarde, haverá uma visita ao Museu da Resistência, no Tarrafal, com deposição de coroa de flores pelos dois presidentes em memória das vítimas do campo de concentração que ali funcionou durante o regime colonial português.

O dia termina com uma visita à Cidade Velha, berço da nação cabo-verdiana e integrada na rede de Património da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

No último dia da visita a Cabo Verde, António José Seguro viaja em voo da Força Aérea Portuguesa da ilha de Santiago para a Boa Vista, onde participará na sessão de abertura da V Conferência Internacional da Década do Oceano, organizada pela Presidência da República cabo-verdiana e dedicada ao tema “Economia Azul: Caminhos Sustentáveis”.

Na ilha da Boa Vista, o programa inclui ainda visitas aos paços do concelho, onde Seguro receberá as chaves da cidade de Sal Rei, à Reserva Natural do Morro de Areia e ao centro de artes e cultura local.

António José Seguro e José Maria Neves darão uma conferência de imprensa conjunta antes do regresso à cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Na capital, o Presidente da República visitará o Centro de Hemodiálise do Hospital Agostinho Neto, principal unidade de saúde do país, que tem beneficiado de apoio da cooperação portuguesa, e terminará o percurso no Techpark, parque tecnológico da Praia.

No local, vai conhecer a NOSi, empresa pública cabo-verdiana de tecnologias da informação, e a Visionware, empresa portuguesa do setor tecnológico com presença em Cabo Verde.

Seguro termina a visita a Cabo Verde com uma receção à comunidade portuguesa na Escola Portuguesa da cidade da Praia.

[Já saiu o segundo episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Câmara Lenta”, José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]