A circulação na Estrada Nacional 385 (EN385) junto a Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, distrito de Beja, foi restabelecida às 2h30 desta terça-feira, após 12 horas cortada devido a acidente, indicou a GNR.

Este troço da EN385 reabriu ao trânsito depois de, na segunda-feira à tarde, um camião se ter despistado e incendiado, tendo ficado tombado a ocupar toda a estrada.

O alerta para o acidente foi dado às autoridades às 14h12 de segunda-feira.

Uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil referiu à agência Lusa que o condutor do pesado foi assistido no local.

As operações de socorro mobilizaram 13 operacionais, apoiados por cinco veículos.

José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]