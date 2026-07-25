A Assembleia Geral da ONU votou a favor da renovação por quatro anos do mandato de Volker Türk como alto comissário para os Direitos Humanos, apesar da forte oposição de Estados Unidos, Rússia e Israel.

Por 144 votos a favor, 10 contra e 13 abstenções, o plenário de Estados-membros aprovou a renovação do mandato de Türk, a partir de 12 de outubro, aceitando a proposta do secretário-geral António Guterres.

Uma proposta alternativa da Rússia para prolongar o mandato por apenas alguns meses, até 31 de dezembro, foi rejeitada por larga maioria, assim como um pedido dos Estados Unidos para adiar a votação.

O embaixador norte-americano Jeff Bartos criticou a renovação por quatro anos, tanto por questões processuais como substantivas, acusando Guterres de ter acelerado o processo.

“Não se enganem, se esta Assembleia tolerar abusos processuais, negociações secretas e o uso indevido de cargos dentro da ONU, haverá consequências. Os Estados Unidos reavaliarão imediatamente o seu compromisso, participação e financiamento”, alertou Bartos pouco antes da votação.