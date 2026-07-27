Um ataque a tiro num festival gastronómico em Seattle, nos Estados Unidos, fez três mortos e pelo menos cinco feridos, entre os quais uma criança de dois anos, de acordo com o The Seattle Times, jornal local. A Polícia de Seattle acredita ter-se tratado de uma troca de tiros entre duas ou três pessoas — uma das quais figura entre as vítimas mortais. Um segundo envolvido já foi detido, sendo que os relatórios da polícia dão conta de “pelo menos um outro suspeito desconhecido”. Segundo o subchefe da polícia, Tyrone Davis, este último é “um jovem” e não representa uma ameaça para a população.

Carlos Israel Sanchez Villalba (44 anos) e Junior Cee Niko Semo (19) foram declarados mortos no local do crime, vítimas das balas. Apesar de transportada para o centro hospitalar de Harborview, onde recebeu cuidados médicos, Ashley Whitehead (56) não resistiu aos ferimentos. A polícia avançou que Semo foi um dos atiradores.

Segundo o departamento de bombeiros de Seattle, cinco pessoas receberam apoio médico no local. Quatro delas — uma criança de dois anos, um homem de 23 e duas mulheres de 39 e 56 anos — foram levadas para o hospital, enquanto uma mulher de 40 anos sofreu apenas ferimentos ligeiros.

O episódio ocorreu pouco depois das 18h de domingo no Seattle Center (2h da madrugada, hora de Lisboa), gerando o pânico no evento que atraía milhares de visitantes. Duas das vítimas morreram no local e uma terceira acabou por morrer no hospital.

“Foi puro caos”, descreveu um dos visitantes ao jornal. Foram ouvidos vários disparos em pleno festival Bite of Seattle. O momento acabou por ser registado durante uma transmissão em direto de uma das bancas presentes no festival.

A mass sh—ting occurred at the Bite of Seattle food festival. One food vendor was live-streaming and caught the commotion in the background. An unknown number of victims are known at the moment. https://t.co/5FFcb9VEOT pic.twitter.com/z61ecUDedv — Andy Ngo (@MrAndyNgo) July 27, 2026

Logo após os disparos, várias pessoas refugiaram-se numa loja de recordações.

Sem imagens de videovigilância do momento do ataque, as autoridades tentam agora recolher depoimentos de testemunhas no local, explicou ainda Tyrone Davis.

A autarca Katie Wilson confirmou que um suspeito foi detido pela polícia, corrigindo uma informação inicial que apontava para duas detenções. O rapaz de 15 anos permanece sob custódia e está a ser investigado por violações com arma de fogo e por ataque de primeiro grau. Segundo Wilson, a sua idade pode originar um processo legal complexo e demorado.

A Polícia de Seattle abriu uma investigação para apurar o que esteve na origem do ataque e apela à população para evitar a área, tal como o governador do Estado de Washington, Bob Ferguson.

I'm receiving briefings regarding the ongoing response to the tragedy at the Seattle Center. The Washington State Patrol SWAT team is on the way to assist, at the request of the Seattle Police Department. Please continue to avoid the area. If you are in the area, please follow… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) July 27, 2026

“Estou a receber informações sobre a resposta em curso à tragédia ocorrida no Seattle Center. A equipa SWAT da Polícia Estadual de Washington está a caminho para prestar assistência, a pedido do Departamento de Polícia de Seattle”, escreveu Ferguson no X. “As minhas orações estão com as famílias das vítimas e com os socorristas que trabalham para garantir a segurança das pessoas”, acrescentou.