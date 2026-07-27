Um ataque a tiro num festival gastronómico em Seattle, nos Estados Unidos, fez três mortos e pelo menos cinco feridos, entre os quais uma criança de dois anos, de acordo com o The Seattle Times, jornal local. A Polícia de Seattle acredita ter-se tratado de uma troca de tiros entre duas ou três pessoas — uma das quais figura entre as vítimas mortais. Um segundo envolvido já foi detido, sendo que os relatórios da polícia dão conta de “pelo menos um outro suspeito desconhecido”. Segundo o subchefe da polícia, Tyrone Davis, este último é “um jovem” e não representa uma ameaça para a população.

Carlos Israel Sanchez Villalba (44 anos) e Junior Cee Niko Semo (19) foram declarados mortos no local do crime, vítimas das balas. Apesar de transportada para o centro hospitalar de Harborview, onde recebeu cuidados médicos, Ashley Whitehead (56) não resistiu aos ferimentos. A polícia avançou que Semo foi um dos atiradores.

Segundo o departamento de bombeiros de Seattle, cinco pessoas receberam apoio médico no local. Quatro delas — uma criança de dois anos, um homem de 23 e duas mulheres de 39 e 56 anos — foram levadas para o hospital, enquanto uma mulher de 40 anos sofreu apenas ferimentos ligeiros.

O episódio ocorreu pouco depois das 18h de domingo no Seattle Center (2h da madrugada, hora de Lisboa), gerando o pânico no evento que atraía milhares de visitantes. Duas das vítimas morreram no local e uma terceira acabou por morrer no hospital.

“Foi puro caos”, descreveu um dos visitantes ao jornal. Foram ouvidos vários disparos em pleno festival Bite of Seattle. O momento acabou por ser registado durante uma transmissão em direto de uma das bancas presentes no festival.

Logo após os disparos, várias pessoas refugiaram-se numa loja de recordações.

Sem imagens de videovigilância do momento do ataque, as autoridades tentam agora recolher depoimentos de testemunhas no local, explicou ainda Tyrone Davis.

A autarca Katie Wilson confirmou que um suspeito foi detido pela polícia, corrigindo uma informação inicial que apontava para duas detenções. O rapaz de 15 anos permanece sob custódia e está a ser investigado por violações com arma de fogo e por ataque de primeiro grau. Segundo Wilson, a sua idade pode originar um processo legal complexo e demorado.

A Polícia de Seattle abriu uma investigação para apurar o que esteve na origem do ataque e apela à população para evitar a área, tal como o governador do Estado de Washington, Bob Ferguson.

“Estou a receber informações sobre a resposta em curso à tragédia ocorrida no Seattle Center. A equipa SWAT da Polícia Estadual de Washington está a caminho para prestar assistência, a pedido do Departamento de Polícia de Seattle”, escreveu Ferguson no X. “As minhas orações estão com as famílias das vítimas e com os socorristas que trabalham para garantir a segurança das pessoas”, acrescentou.