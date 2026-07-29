Um homem de 45 anos acusado de matar um septuagenário na sua própria casa em Águeda, em julho de 2025, foi condenado esta quarta-feira pelo Tribunal de Aveiro a 16 anos e meio de prisão.

O coletivo de juízes deu como provados na grande maioria os factos da acusação, condenando o arguido por um crime de homicídio qualificado.

O arguido vai manter-se em prisão preventiva até esgotar o prazo para recorrer da decisão.

Durante o julgamento, uma inspetora da Polícia Judiciária (PJ) indicou que foram detetados vestígios biológicos coincidentes com o perfil de ADN do arguido num pau de madeira encontrado no pátio da habitação e que as autoridades acreditam que tenha sido a arma utilizada no crime.

No mesmo local foi também encontrada uma garrafa de cerveja que, para além dos vestígios biológicos coincidentes com o ADN do arguido, tinha vestígios palmares e digitais do mesmo, referiu a testemunha.

A inspetora disse ainda que o presumível autor do homicídio “quis garantir que a vítima não conseguia pedir ajuda nem sair da residência”, porque, durante a inspeção ao local, não encontraram o telefone do septuagenário nem as chaves da residência e o portão de acesso estava trancado por fora.

O crime ocorreu em 20 de julho de 2025, na residência da vítima, um homem de 71 anos, em Barrô, Águeda.

A acusação do Ministério Público (MP) diz que a vítima se encontrou com o arguido na via pública em frente à sua casa, onde os dois estiveram posteriormente a beber uma cerveja.

A determinada altura, diz a acusação, o arguido, por motivos não apurados, desferiu várias pancadas com um pau de madeira no corpo da vítima, nomeadamente na cabeça, e em seguida abandonou o local, deixando a vítima prostrada no chão.

A vítima sofreu várias lesões que lhe ditaram a morte, tendo sido encontrada dois dias depois por familiares no interior da sua residência.

O MP diz ainda que o arguido agiu por “motivo incompreensível e insignificante, e de forma dissimulada e traiçoeira”, bem sabendo que o homem de 71 anos se encontrava sozinho e por isso desprotegido e sem possibilidade de defesa, tendo atingido a vítima com golpes, em zona onde se alojam órgãos vitais e de forma inesperada e sem aviso, querendo, desse modo, tirar-lhe a vida.

O arguido veio a ser detido em outubro na casa dos seus pais nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

Na altura da detenção, a PJ referiu que o arguido tinha “referências policiais ligadas ao tráfico e consumo de estupefacientes e a um leque muito alargado de outros crimes contra as pessoas e a propriedade”.

A Judiciária apurou ainda que o contacto entre o presumível autor e a vítima teria tido “um caráter fortuito e acidental no contexto de um momento de convívio”.