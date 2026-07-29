A Alemanha é o maior mercado europeu e a sede dos construtores mais respeitados do Velho Continente. Mas, para os clientes, quase tão importante quanto as marcas serem germânicas, era o facto de fabricarem na Alemanha. Entretanto, a crise forçou a abrir os olhos para o custo do trabalho, o que significa comparar a hora da mão-de-obra na Alemanha e fora dela e, ao ser mais de três vezes mais elevada, vai levar os construtores a deslocar as novas fábricas da Alemanha para outros países — a BMW até já deslocou a produção de alguns Mini para a China.

A Mercedes já possui uma fábrica na Hungria, país europeu que está na linha da frente para acolher não só novas fábricas de construtores europeus, como dos chineses que visam evitar as tarifas destinadas a compensar as ajudas que receberam do Estado chinês, consideradas ilegais pela Organização Mundial do Comércio. Ora, a necessidade de produzir novos modelos levou um dos mais reputados construtores germânicos a ter de decidir onde investir. E a decisão teve a ver, sobretudo, com o custo da mão-de-obra.

DSZ

A fábrica da Mercedes em Kecskermét, na Hungria, irá receber o investimento da marca, tendo em vista duplicar a capacidade de produção para atingir 400.000 unidades/ano, reforçando o número de empregados húngaros, enquanto são despedidos os colegas alemães. Kecskermét, que começou a funcionar há apenas 14 anos, passará a ser a segunda maior instalação fabril da Mercedes, atrás apenas das instalações de Pequim — uma joint venture que ali montou com os chineses da BAIC, pertença do Estado. A fábrica húngara vai somar aos actuais 5000 empregados mais 3000 elementos, no preciso momento em que a marca alemã se prepara para despedir funcionários na Alemanha.

De acordo com as notícias da imprensa germânica, a Mercedes pretende despedir até 30.000 funcionários na Alemanha, essencialmente através de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo. Segundo o CEO Ola Källenius, o objectivo inicial consistia em despedir 40.000 empregados, sobretudo administrativos e de desenvolvimento, sendo este último critério algo estranho, pois a marca (e as suas concorrentes) estão numa fase de grande investimento, uma vez que estão a tentar ser competitivas nos carros eléctricos, uma nova tecnologia em franco desenvolvimento.

Antes de decidir despedir, a marca alemã demonstrou aos funcionários que fabricar na Alemanha custava 70% mais do que na Hungria, tendo solicitado aos empregados que trabalhassem mais, sem aumentar o salário. A resposta não foi positiva e os húngaros agradeceram, com o Handelsblatt a noticiar que o Eurostat atribui à hora de trabalho na Alemanha um custo de 49,50€/hora, enquanto na Hungria não ultrapassa 15,60€, ou seja, cerca de 3,2 vezes menos.

Como se não bastasse o custo da hora de trabalho mais baixo, está ainda em causa o número de horas de trabalho por semana em cada país. Na Alemanha, um operário trabalha apenas 35 horas por semana desde os anos 90, contra as 40 horas que os húngaros trabalham por semana. Isto desequilibra ainda mais os pratos da balança, o que explica a opção de, desta vez, a Mercedes abandonar o “Made in Germany” e apostar antes no “Made in Europe”. Por isso, Kecskermét receberá a produção do novo Classe C, o mesmo acontecendo com o novo pequeno Classe G e com o GLC.