Um nadador-salvador de 16 anos salvou uma criança de 10 anos das fortes ondas, com 2,5 a 3 metros de altura, que atingiam a praia de Seabright State Beach, em Santa Cruz, na Califórnia. O resgate, que durou pouco mais de dois minutos, foi captado em vídeo e mostra o adolescente a lutar contra a forte rebentação para trazer o menino de volta à praia, enquanto ambos eram repetidamente atingidos por ondas gigantes.

O vídeo, gravado no sábado na praia de Seabright State Beach, já acumulou milhões de visualizações nas redes sociais e chegou mesmo a Donald Trump, segundo a NBC News. O Presidente norte-americano considera o nadador-salvador um “jovem herói” e revelou que pretende convidar o adolescente, a sua família e, possivelmente, o rapaz resgatado, para uma homenagem na Casa Branca.

“Ouvi as ondas a rebentarem e, quando olhei para o mar, só conseguia ver a espuma a regressar à praia”, contou Scott Vander Dussen, residente em Santa Cruz, à CBS News Bay Area. Dussen, que partilhou o momento do resgate no Instagram, estava a tirar fotografias na tarde de sábado quando reparou numa pessoa em dificuldades na água e alertou um nadador-salvador que se encontrava nas proximidades. “Só o som das ondas a rebentar captou a atenção de toda a gente“, acrescentou.

“Era visível que tinha uma força incrível, como a de um gorila, e impedia que a criança fosse arrastada de volta para o oceano. Sempre que havia oportunidade, avançava em direção à costa”, disse ainda sobre o nadador-salvador do Departamento de Parques Estaduais da Califórnia.

O resgate, de acordo com a CBS News, ocorreu durante um fim de semana particularmente exigente para os nadadores-salvadores, tanto do Departamento de Parques Estaduais da Califórnia, como do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz, que afirmam ter resgatado 29 pessoas nas praias da área, de sexta-feira a domingo.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos emitiu um aviso para as praias da região da Baía de São Francisco e da Costa Central, alertando para condições marítimas perigosas, incluindo fortes correntes, ondas que poderão atingir os três metros e rebentação intensa.

Entretanto, autoridades indicaram que ninguém sofreu ferimentos graves durante o resgate de sábado na praia de Seabright. O nadador-salvador de 16 anos encontra-se na sua primeira época de serviço e regressou ao trabalho logo no dia seguinte ao incidente.

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