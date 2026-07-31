O ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben-Gvir, deixou esta sexta-feira várias provocações ao chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, após a crise migratória em Ceuta, em que 60 mil pessoas entraram no enclave de Espanha no norte de África.

“Parabéns ao presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, pelo profundo compromisso ao receber a imigração e a ‘diversidade humana’”, ironizou o ministro, pertencente ao partido de extrema-direita Otzma Yehudit, que integra o Governo liderado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la "diversidad humana".

Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 31, 2026

Numa publicação no X em espanhol, Itamar Ben-Gvir lembrou que Pedro Sánchez “demonstrou grande preocupação pelo Hamas e pelos residentes de Gaza” e que, por isso, apelou ao líder espanhol para “traduzir palavras em atos”.

“Abram as portas de Espanha e garantam o estatuto de refugiados aos residentes de Gaza que pretendem emigrar. É uma excelente oportunidade para contribuir um pouco mais para a ‘diversidade humana’ de Espanha”, apontou Itamar Ben-Gvir.

O Governo israelita tem deixado várias acusações a Pedro Sánchez desde o final de 2023, quando começou a ofensiva israelita em Gaza, que o Executivo espanhol tem criticado duramente.

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