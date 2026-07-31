A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, no concelho de Sintra, cinco homens “fortemente indiciados” por crimes de rapto agravado, extorsão tentada, ofensas à integridade física grave, roubo e tráfico de droga, foi esta sexta-feira divulgado.

Os detidos no âmbito da operação “Flamma”, conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), são todos de nacionalidade portuguesa, entre os 29 e os 42 anos, e vão agora ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, que poderá ir até à prisão preventiva.

Segundo a Judiciária, os alegados crimes de rapto agravado, extorsão na forma tentada, ofensas à integridade física grave qualificada e roubo ocorreram na noite de 5 de abril de 2026, em Cascais, quando a vítima, um homem também português, foi abordada junto à sua residência, perseguida e introduzida numa viatura através de violência.

A investigação apurou que, durante várias horas, a vítima foi transportada entre diferentes locais, sempre mantida manietada, amordaçada e privada da liberdade.

Foi repetidamente agredida e submetida a queimaduras com um maçarico de gás e uma placa elétrica, enquanto lhe era exigida uma elevada quantia em dinheiro ou a entrega de produto estupefaciente, como resgate para a sua libertação, explica a PJ.

A mesma fonte adianta que o homem acabou por ser abandonado na zona de Rio de Mouro, “tendo necessitado de internamento hospitalar devido às extensas e graves queimaduras e restantes lesões sofridas”.

Nas buscas realizadas pela UNCT foram apreendidos, entre outros objetos, dois maçaricos utilizados nas agressões, equipamentos de comunicações, mais de mil euros em numerário, uma pistola de alarme, um colete balístico, um colete com inscrições alusivas a entidades policiais, uma luz azul rotativa, idêntica às utilizadas pelas forças de segurança, e uma balança de precisão.

Foram igualmente apreendidos sete quilos de canábis resina, quantidade suficiente para cerca de 30 mil doses individuais.

A investigação prossegue, sob a direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra.