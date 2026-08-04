A Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve já pode alojar médicos num apartamento T2 disponibilizado pelo município de Albufeira, ao abrigo de um protocolo assinado esta terça-feira entre as partes, disse o presidente do conselho de administração.

O protocolo celebrado esta terça-feira entre a ULS e a Câmara de Albufeira, nos paços do concelho, permite dar um “apoio para o alojamento de profissionais, em particular médicos, que se deslocam temporariamente a Albufeira” para trabalhar no Serviço de Urgência Básica (SUB) do município ou para fazer turnos como médico de família, explicou à agência Lusa o presidente do conselho de administração da unidade de saúde, Tiago Botelho.

O administrador da ULS recordou que Albufeira conta com um SUB 24 horas por dia, 365 dias por ano, que “funciona essencialmente com médicos em regime de turnos que são de fora e precisam de local para pernoitar“, mas salientou que há também especialistas de medicina geral e familiar sem contrato direto com a instituição, que “não são médicos de família o tempo inteiro” em Albufeira e fazem “atendimento complementar à população” ao fim de semana.

“Havia, de facto, identificada a dificuldade, por parte destes profissionais que se deslocam ao município de Albufeira, em poderem encontrar alojamento com facilidade, e o município entendeu afetar um apartamento T2 para estes usos pontuais de profissionais que vêm a Albufeira“, justificou.

Tiago Botelho frisou que, como “a hotelaria tem preços muito elevados” no Algarve, “os profissionais muitas vezes não ganhavam o suficiente no turno que vinham fazer” para pagar o alojamento, dificultando a contratação.

“Há um apartamento, a partir de agora, disponível, gerido em conjunto entre o município e a Unidade Local de Saúde, e que nos permite poder anunciar aos profissionais, que eventualmente tenham interesse em vir trabalhar connosco, que o podem fazer pernoitando nestas instalações”, anunciou.

A habitação T2 permite alojar dois médicos simultaneamente, “que é exatamente aquilo que normalmente se precisa para cada turno no SUB” de Albufeira, exemplificou, esclarecendo que, por vezes, há profissionais a fazer esse trabalho que “são residentes na zona” e o apartamento “servirá não apenas para a urgência, mas também para os médicos de família que vêm reforçar ao fim de semana” o atendimento.

“Este é um imóvel que é propriedade do município, portanto é relativamente fácil do ponto de vista dos custos (…), está totalmente equipado e preparado para ser habitado, portanto, aquilo que nós fazemos é a gestão corrente do dia a dia do imóvel”, disse o administrador da ULS.

O Algarve é a região com os “índices mais elevados de custo por metro quadrado na habitação” e isso “pesa na hora da decisão dos profissionais de escolherem um local para ir trabalhar”, referiu ainda Tiago Botelho, argumentando que esta nova “oferta complementar” tem “um papel importante na atratividade da região”.

Tiago Botelho sublinhou que esta resposta se junta a outra, idêntica, que está disponível desde maio, em Loulé, onde também existe uma urgência e é frequente a deslocação de profissionais.

O administrador fez um balanço positivo da experiência, considerando que tem tido “um papel também importante para assegurar o funcionamento” do serviço de urgência 24 horas por dia, e espera agora poder chegar a acordo para alargar a parceria aos outros dois municípios do Algarve onde também funcionam SUB, nomeadamente Lagos, onde já há contactos com o município, e Vila Real de Santo António, apontou.

Além dos SUB de Albufeira, Lagos e Vila Real de Santo António, a ULS do Algarve tem a seu cargo a gestão dos hospitais de Faro e Portimão, onde existem serviços de urgência polivalente e médico-cirúrgica, respetivamente.

ULS do Algarve disponibiliza alojamento a médicos num T2