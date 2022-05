Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É a mais recente polémica envolvendo o Tribunal Constitucional (TC) e um candidato a juiz conselheiro. Há pouco mais de um ano, era João Pedro Caupers, então recentemente eleito presidente do TC, que estava sob intenso escrutínio público. O que esta polémica envolvendo o juiz Almeida Costa traz de novo é que poderá levar a mudanças estruturais na forma como os juízes do TC são eleitos, podendo extinguir-se a processo de eleição por cooptação. E confirma que o ambiente entre a ala esquerda e a ala direita do plenário do Tribunal Constitucional está particularmente escaldante — o que não é de somenos quando existe uma maioria absoluta do PS no Parlamento.

Afinal, qual é a origem da polémica com Almeida Costa? O pensamento do professor catedrático de Direito da Universidade do Porto é assim tão original no TC? É normal que o Tribunal Constitucional traduza de forma tão veemente as divergências político-ideológicas da sociedade? O Observador explica tudo quando se deve conhecer esta terça-feira se Almeida Costa será mesmo cooptado pelos restantes juízes conselheiros do TC.

