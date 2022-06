Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Isabel II acaba de bater mais um recorde. A rainha até pode estar com problemas de mobilidade, mas continua a acumular conquistas. Por estes dias tornou-se a monarca com o segundo reinado mais longo da história.

A soberana igualou no domingo passado o número de dias que o rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia esteve no trono, explica a BBC, 70 anos e 126 dias. E no dia 13 de junho o seu reinado tornou-se o segundo mais longo de sempre.

O reinado mais longo da história pertence (ainda) ao rei Luís XIV de França, que durou 72 anos e 110 dias. Contudo importa lembrar que o jovem príncipe se tornou rei com apenas quatro anos e, conta a BBC, só terá começado a reinar depois dos 20 anos, em 1661. Para Isabel II bater este recorde terá de ser rainha em maio de 2024.

Em 2015 a rainha já tinha batido o longo reinado da rainha Victoria, de 63 anos, 7 meses e 2 dias, tornando-se a monarca com o reinado mais longo do Reino Unido. As celebrações do Jubileu de Platina no ínicio deste mês anunciaram ao mundo que Isabel II é rainha há 70 anos, subiu ao trono a 6 de fevereiro de 1952, quando o pai morreu.