Festejos reais exigem pratos especiais. E depois do “frango da coroação” de Isabel II, eis a “quiche da coroação” de Carlos III. Será esta a receita de assinatura da próxima grande festa da monarquia britânica, escolhida pessoalmente pelo Rei — em conjunto com Camilla, rainha consorte. A 6 de maio arrancam oficialmente os três dias de cerimónia da coroação. Entre os vários momentos, estará o Big Lunch (grande almoço, em português), iniciativa que, organizada pelo Eden Project Communities desde 2009, pretende juntar os vizinhos e a comunidade para, em conjunto, celebrarem o grande festejo real por todo o país.

“Com massa crocante e leve e sabores delicados de espinafres, favas e estragão fresco”, “para comer quente ou fria” com salada ou batatas cozidas, anunciou esta segunda-feira, 17 de abril, o site e Instagram oficiais da realeza, The Royal Family. De acordo com o jornal inglês The Guardian, a autoria da receita é de Mark Flanagan, chef real.

O The Royal Family justifica a escolha destacando que a quiche é “facilmente adaptada a diferentes gostos e preferências“, sendo também fácil de preparar.

O prato de assinatura da coroação da Rainha Isabel II, em 1953, foi o “poulet reine Elizabeth” (em português, Frango Rainha Isabel), que, inspirado nos sabores da gastronomia indiana com um caril de molho cremoso, ficou conhecido como “Frango da Coroação”.

Receita da “Quiche da Coroação”

Serve seis pessoas

152g de farinha

Pitada de sal

25g de manteiga fria, em cubos

25g de banha

2 colheres de leite

Alternativa: 250g de massa quebrada pronta

Ingredientes para o recheio

125 ml de leite

175 ml de natas

2 ovos médios

1 colher de sopa de estragão fresco picado

Sal e pimenta

100g de queijo cheddar ralado

180g de espinafres cozidos, picados grosseiramente

60g de favas cozidas ou soja

Modo de preparação: