Em 1066, após a Batalha de Hastings, Guilherme, duque da Normandia, marchou até Londres e foi coroado na Abadia de Westminster, seguindo o antigo ritual inglês. Guilherme I foi o primeiro rei de Inglaterra a ser investido na igreja fundada pelo seu antecessor, Eduardo, o Confessor, abrindo um precedente que tem sido repetido por todos os que lhe seguiram. Desde 1066, foram coroados 39 monarcas em Westminster. Carlos III será o 40.º.

Desconhecem-se os pormenores das primeiras coroações depois de Guilherme I, mas acredita-se que a cerimónia se manteve praticamente igual desde o século XI. Os diferentes elementos foram apenas colocados por escrito no final do século XIV, durante o reinado de Ricardo II, no Liber Regalis. O livro em latim tem desde então servido como guia para a organização do evento. Esses elementos foram recuperados pela rainha Isabel II em 1953 e, muito provavelmente, também o serão pelo seu filho, Carlos III, que será coroado em Westminster a 6 de maio, juntamente com a rainha consorte, Camila. Será o culminar de vários séculos de história e tradição.

A coroação geralmente acontece vários meses após a ascensão do novo rei ou rainha, na sequência da morte do monarca anterior e depois de um adequado período de luto, que permite a preparação da elaborada cerimónia. No caso de Carlos, passaram quase nove meses desde a morte de Isabel II. Antigamente, era um passo essencial no reconhecimento de um novo rei. Atualmente, a sucessão está prevista na lei. Porém, a cerimónia permanece um evento importante nos anos imediatamente a seguir à ascensão do novo monarca, como é destacado no site do Parlamento britânico. É uma oportunidade para celebrar a monarquia e para reforçar os elos da família real com os cidadãos britânicos, recordando-os da sua função.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.