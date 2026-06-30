Três razões que explicam a primeira vitória de José Sócrates contra o Estado — e o direito a uma indemnização de 15 mil euros

É uma vitória parcial, com uma indemnização muito abaixo do que José Sócrates pretendia, mas é uma vitória com uma forte componente simbólica — e na qual até teve a ‘ajuda’ do procurador António Beirão, que afirmou ‘preto no branco’ que o ex-primeiro-ministro tinha sido “objeto de uma campanha” por parte da comunicação social “que foi um verdadeiro assassinato de caráter”.

Sócrates interpôs uma ação no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa para pedir a condenação do Estado ao pagamento de uma indemnização de 205 mil euros pela “violação do direito à obtenção de uma decisão judicial em prazo razoável” nos autos do processo penal da Operação Marquês, pela responsabilidade na “má administração da justiça em virtude dos comunicados de imprensa” emitidos pela Procuradoria-Geral da República ao longo do inquérito criminal que o visou e pela “omissão de reação” do Ministério Público “face a eventuais violações do segredo de justiça”.

A juíza Daniela Braga de Oliveira apenas lhe deu razão num ponto, misturando a “má administração da justiça, quanto à divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça” por parte de diversos órgãos de comunicação social. Ou seja, a magistrada entendeu que o Estado não preservou o segredo de justiça como lhe competia e “atentou contra o princípio constitucional da presunção de inocência do arguido e do direito a beneficiar de um processo justo e equitativo”, além de “ofender” o seu “bom nome, reputação e privacidade”.

Ponto relevante: Braga de Oliveira considerou provado que inúmeras notícias, como a célebre reportagem da SIC que filmou José Sócrates a sair sob detenção do Aeroporto de Lisboa num carro descaracterizado, tiveram origem em “alguém responsável pela investigação/inquérito”. Quem? A juíza não sabe mas deu como provado tal facto por os autos naquela fase apenas serem do conhecimento do Ministério Público e da Autoridade Tributária, o órgão de polícia criminal do caso Marquês.

Contudo, o Tribunal Administrativo apenas considerou provados “danos não patrimoniais” causados pelo Estado ao ex-líder do PS — em parte, com base em testemunhos do próprio Sócrates, da sua namorada Lígia Correia e de Paulo Campos, ex-secretário de Estado e amigo de Sócrates — e decretou o pagamento de uma indemnização de 15 mil euros ao ex-primeiro-ministro.

O Observador explica os três pontos essenciais da decisão da magistrada Daniela Braga de Oliveira.

Juíza diz que não há qualquer atraso da Justiça. Mas também rejeita que Sócrates tenha feito manobras dilatórias até 2017

Das três queixas principais de José Sócrates, o Tribunal Administrativo começou por analisar a violação do “direito à obtenção de uma decisão judicial em prazo razoável” nos autos do processo penal da Operação Marquês. Sócrates alegava que a data de 19 de outubro de 2015 tinha sido fixada como o termo do prazo para o encerramento do inquérito — o que só aconteceu a 11 de outubro de 2017.

Ou seja, a acusação só foi deduzida “mais de três anos e meio desde o início deste processo, e mais de dois anos após a sua sujeição a detenção e prisão preventiva”, sendo que, no momento em que apresentou a ação contra o Estado (em 2017), “não foi ainda proferido despacho de encerramento do inquérito, no sentido do arquivamento ou do de acusação”, lia-se no texto da ação interposta por José Sócrates.

Contudo, a juíza Daniela Braga de Oliveira fez outras contas. Começou por recordar algo que é unânime na jurisprudência: os prazos do inquérito são meramente indicativos, e não vinculativos. Logo, “não basta o seu mero decurso para que, só por isso, se conclua pela violação do direito à obtenção de uma decisão judicial em prazo razoável.”