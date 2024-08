5.16 minutos à espera, o trambolhão que ninguém viu e um "I'm scared": Biles perdeu para Biles mas, no final, Simone sorriu por ter acabado

Enviado especial do Observador em França, Paris

Em condições normais, muitos perguntariam “Nunca mais acaba?”. No atual contexto, todos lamentam: “Vai mesmo acabar?”. A Arena Bercy recebia esta segunda-feira o último dia de ginástica dos Jogos antes de ter 24 horas que serão de tudo menos folga perante a necessidade de preparar tudo para a fase a eliminar do torneio masculino de basquetebol. Mais uma vez, algumas das maiores estrelas do desporto dos EUA irão pisar esta espécie de terreno sagrado sempre de bancadas cheias. É a mesma coisa? Não. Difere no tipo de adeptos que marcarão presença esta terça-feira para o EUA-Brasil, difere no volume de atenção numa referência perante tanto por onde escolher. Não há como Simone Biles, com tudo o que isso depois representa na envolvência.

Talvez só no judo tenhamos visto tantas crianças como na ginástica. Talvez só na natação tenhamos visto as autênticas romarias como até à Arena Bercy. É fácil identificar norte-americanos porque eles estão sempre todos identificados. Os mais discretos apenas com uma pequena bandeira na mochila, muitos com três fios com pequenas bolas brancas, azuis e vermelhas como a bandeira, a maioria com camisolas e chapéus não só dos EUA mas também da própria Simone Biles, um mundo à parte entre este mundo de terrestres que são os melhores numa das modalidades com mais tradição nos Jogos. Até os que não têm qualquer adereço por alguma razão são topados – quem pede baldes de pipocas e copos grandes de refrigerantes às 11h da manhã? USA acima de tudo, Simone acima de todos e estava tudo pronto para o dia das últimas decisões.

É curto olhar para o que Simone Biles fez em Paris à luz das medalhas conquistadas. Muito curto. Aliás, após Tóquio-2020, tudo o que se seguiu e o ressurgimento qual Fénix nos Mundiais de Antuérpia, a sua principal competição era contra si mesma e tudo o que uma atleta não deveria ter passado. Se no Rio de Janeiro a norte-americana se tornou um ícone da modalidade com cinco medalhas, em Tóquio passou a ser um ícone do desporto apenas com dois pódios e sem ouros. Num contexto específico em que a saúde mental passou a ser realmente falada, foi ela que deu o passo em frente para mostrar o caminho aos outros – na verdade, um pouco como aconteceu desde que apareceu no mundo da ginástica. Agora, nem todas as odds estavam a favor. A pressão era mais que muita, a concorrência também prometia aumentar, as dúvidas no confronto Simone vs. Simone continuavam. Com um sorriso nos lábios, ela respondeu. Uma, duas, três vezes.

Aquele sorriso não é só de quem ganha. É espontâneo, é verdadeiro. O sentido de humor sempre foi uma das suas marcas, a idade também lhe foi tirando uma timidez que mantém mas de outra forma. “Têm mesmo de parar de perguntar aos atletas o que é que eles vão fazer depois de ganharem uma medalha nos Jogos. Deixem só aproveitar o momento pelo qual trabalhámos todas as nossas vidas”, escreveu na rede X. Mais: perante essa questão por parte de um fã, ainda escreveu “Fazer de babysitter à medalha”. Mais a sério, e de novo, a atleta voltou a colocar o enfoque no trabalho que fez depois de Tóquio pela sua saúde mental.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Todos os comentários negativos que vamos vendo começa a ser doloroso a determinado ponto. Magoam mas ainda estou a trabalhar na terapia tudo isso, para garantir que estou bem na saúde mental. Mas agora os críticos têm estado tão calados, é tão estranho…”, ironizou após a terceira medalha de ouro, neste caso no cavalo. “Tudo aquilo que tenho feito a nível de trabalho mental ao longo destes anos está agora a chegar e a dar os seus resultados. Os Jogos são um processo muito desgastante para os atletas, com múltiplos dias de provas. Por isso, a parte mental tem de estar no máximo como a física. Se for assim, é bom e eu tenho-me sentido muito bem”, garantiu. Já em relação ao futuro, de novo algumas piadas… e tudo em aberto.

“Se é o último concurso? Bem o meu último… Sim, definitivamente foi o meu último Yurchenko double pike. Quer dizer, eu acertei mesmo em cheio… Bem, sabem, nunca se deve dizer nunca. Os próximos Jogos vão ser em casa, então nunca se sabe… Mas eu estou a ficar mesmo velha”, voltou a ironizar depois de ter ganho a sua sétima medalha de ouro, décima no total, e ser a atleta mais velha a sagrar-se campeã em 72 anos após Maria Gorokhovskaya, que tinha então 30 anos. Ou seja, caso ainda vá a Los Angeles, Biles poderia não só tornar-se a mais velha a ganhar um título como iria também colocar em xeque o recorde de medalhas de Katie Ledecky. Sim ou não, só o tempo o dirá porque a dúvida era outra: até que ponto este era ainda o seu tempo?