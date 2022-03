À caça do ovo da Páscoa: 5 destinos rurais para as férias da Páscoa com as crianças

Com as férias da Páscoa à porta, surge a típica pergunta: “Onde levar as crianças?”. Uma coisa podemos garantir: espaço para correr e ser livre é algo que os mais pequenos mais gostam. No caso dos mais graúdos, a História, cultura e gastronomia locais são critérios essenciais. Na busca por um destino em Portugal que preencha estes requisitos, há um nome que se destaca, o Alentejo.

Neste artigo deixamos-lhe 5 sugestões de destinos emoldurados pelas vastas planícies alentejanas, que farão as delícias de miúdos e graúdos nestas férias de Páscoa e que o farão voltar para casa com um sentimento de missão “férias felizes” cumprida. Quem sabe já ao volante do seu novo carro, com a ajuda do motor de busca PiscaPisca.pt, reconhecido com o prémio Cinco Estrelas e onde pode piscar o olho, a mais de 41.000 veículos usados.